问：处暑节气后昼夜温差大，心血管疾病患者应该如何正确运动？

答：一般建议每周至少运动5次，每次连续30分钟，运动形式以快走、慢跑、游泳为首选，运动强度以个人能耐受为主。同时，要注意遵循以下4个原则。

先评估再运动

请专业医生帮助评估病情，推荐适合的运动类型、时间和频率。有条件的患者可以参加医院的心血管疾病康复训练，在医生、护士指导下做一个科学、量化的评估，开具运动处方。没有条件的患者，也可以通过自测运动前后的脉搏和心率实现自我监控。心血管病患者运动时的最大心率应控制在170减去年龄的范围内。

循序渐进

心血管疾病患者运动要保证循序渐进，运动强度慢慢增加。每次运动前进行5-10分钟热身，待身体调整到最佳状态后保持运动10-20分钟（身体微微出汗为宜），最后要留出5-8分钟的恢复时间，让身体慢慢停下来。

根据病情选运动

处于病情发作期的患者，一般建议静养为主。待病情比较稳定或已经过了急性期、亚急性期，医生会根据患者病情、体力等情况，推荐一些中等强度运动，如快走、骑自行车、打太极拳等，患者还可根据自身情况逐步增加运动强度。若患者处于康复期，病情相对稳定的话，可以选择慢跑、快跑等更高强度的运动，但要量力而行。

不逞强

首先是量力而行，做自己能耐受的比较舒服的运动量，同时建议患者运动时随身配备急救药品，一旦运动中出现胸痛、明显心慌或头晕等症状，要马上停止运动，必要是辅以药物。同时，要到医院请医生判断是否病情发生了变化，并再次评估目前的运动项目、强度、频率和时间等是否合适。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》