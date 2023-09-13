问：哪些代茶饮/药膳可以帮助缓解秋咳？

答：

燕窝梨大养肺阴

燕窝5克（水浸泡），白梨2个，川贝母10克，冰糖5克。白梨挖去核心，将其他三味同放梨内，盖好扎紧放碗中，隔水炖熟。服食。养阴润燥，止咳化痰。治多年痰咳，气短乏力。

萝卜胡椒止咳祛痰涎

萝卜1个，白胡椒5粒，生姜3片，陈皮1片。加水共煎30分钟。日饮汤2次。下气消痰。治咳嗽痰多。

豆浆饮润肺宁嗽化痰

黄豆，冰糖。黄豆浸泡磨汁，煮沸后加糖饮用。每日清晨空腹饮1碗。健脾宽中，润燥掐水；清肺止咳，化痰。治疳积瘦弱，肺热咳嗽等。

豆腐糖止咳化痰平喘

豆腐500克，红糖，白糖各100克。把豆腐当中挖一窝，纳入红，白糖，放入碗内隔水煮30分钟。一次吃完，连服4次。清热，生津，润燥。治咳嗽痰喘。

萝卜猪肺止咳汤

萝卜1个，猪肺1个，杏仁15克。加水共煮1小时。吃肉饮汤。清热化痰，止咳平喘。治久咳不止，痰多气促。

香油炒羊肝治久嗽

羊肝60克，香油30克，盐少许。将羊肝切片，锅内放入香油至八成热，下羊肝及盐翻炒即成。润肺止咳。治久咳不止。

蒸白梨蜂蜜治久咳咽干

大白梨1个，蜂蜜50克。先把白梨挖去核，将蜂蜜填入，加热蒸熟。每日早晚各吃1个，连吃数日。生津润燥，止咳化痰。治阴虚肺燥之久咳咽干，手足心热等。

燕窝银耳治干咳盗汗

燕窝10克，银耳15克，冰糖适量。将燕窝先用清水测一遍，再放入热水中浸泡3-4小时，然后择去毛绒，再放入热水中泡1小时即成。用瓷罐或盖碗盛入燕窝，银耳，冰糖，隔水炖熟。服食。补虚损，养肺阴，退虚热。治干咳，盗汗或肺阴虚等。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》