问：处暑节气后饮食有何注意事项？

答：吃酸不吃辣

酸味有润肺收敛的作用，而秋季需要的就是固护肺阴。因此，这个时节要不吃或少吃辛辣烧烤类的食品，包括辣椒、花椒、桂皮、生姜、葱及酒等，特别是生姜。这些食物属于热性，又在烹饪中失去了不少水分，食后容易上火。尤其是处暑过后，天气开始干燥，会加重秋燥对人体的危害。比如生姜，在古代医书中就有这样的警示：“一年之内，秋不食姜。”

吃“果”不吃“瓜”

民间有句俗语叫作“秋瓜坏肚”，一些美味的瓜类多属阴寒性质，吃多了会损伤脾胃，因此要适可而止。但一些果类却可以多吃。比如梨可润肺，能够消痰止咳，是秋天最提倡吃的水果。苹果富含多种维生素和钾，不但对心血管疾病患者有益，还可止泻。

少食辛辣多清淡

处暑时节，由于气候渐干燥，很多人会感到早晨起床时嗓子发干，皮肤干燥，即使饮用一大杯水，也难以解渴。这种现象就是人们常说的“秋燥”，而这个时候，我们应该少吃点辛辣的食物，多吃一点清淡食物。

吃热不吃凉

天气是变化多端的，也许上中午还是高温天气，下午晚上便是寒冷无比。所以在处暑这个节气之中，大家不仅要注意好保暖，在饮食方面也要注意好，切忌不要吃太多冷凉的食物。因为秋季逐步来临，人们很容易在这个时候患上一些常见的疾病，所以在饮食上，最好能多吃一些温热的食物，对身体很有好处。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》