问：秋季是进补的好时节，对于不同体质的人来说，进补有哪些不同的偏重点？

答：火体

这类人比较多，多以年轻人为主。这类人在秋季会口臭、口干、唇干、上火、口角烂、牙龈烂、便秘。普通的秋季“润食”已不能缓解这些症状，因此需要喝一些中药泡饮，可以选择金银花3克、黄苓3克、麦冬3克、桔梗3克、甘草3克、菊花3克冲泡，症状如还不能缓解可以再加大黄1~3克。另外，在饮食上可以吃杏仁，还可以吃带苦味的蔬菜如苦瓜、油麦菜、白萝卜、黄瓜等。

阴虚体

此类人在这个季节除有“秋燥”的普遍症状外，还伴有五心烦热(胸心、手心、脚心)、心烦、傍晚脸红等。这类人平常要加养阴的药：枸杞5克、麦冬5克、黑玄参5克、桔梗5克、甘草3克，泡水喝。

气虚体

气虚体质的人出来平时会有秋燥的症状之外而且还会有气弱、脉弱的现象。这类人进补的话，可以选用沙参、麦冬、桔、甘草3、再加西洋参片一起泡茶喝。

寒体

此类人除了有“秋燥”症状外，还会有胃寒、舌苔白、怕寒、怕冷，不能吃凉食，皮肤干裂。因此这类人不能吃凉药、凉食，要吃白色润肺的食品如豆浆、牛奶、甜杏仁、银耳、百合、白梨，但寒体的人在吃百合、白梨时一定要煮一下，这样能达到不寒而润的效果。另外可以多喝银耳百合小米粥。在药饮方面，可以采用西洋参3克、桔梗3克、麦冬3克、生姜3片、干草3克，泡水喝。

燥体

这类人肺胃燥热，表现症状鼻子干、嗓子干、大便干，没有口臭，牙龈不烂，可以多吃润肺，养阴生津的食物，如藕粉、冰糖银耳、秋梨、香蕉、蜂蜜。可以采菊花2克、麦冬5克、桔梗5克、甘草3克，泡水喝。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》