问：处暑节气前后为何心血管疾病高发？高危人群应如何预防？

答：秋冬季节是心脑血管疾病的高发季节，在天气由热朝冷过渡的秋季，人体新陈代谢缓慢，由于皮肤和皮下组织血管收缩，周围血管阻力增大，就容易导致血压升高。心脑血管病人身体受冷空气刺激，血管骤然收缩，易导致血管阻塞，血流供应中断，血液流通受阻，使血管内的毒性物质不易排出，从而诱发心脑血管疾病的发作和复发。

科学的生活方式对于预防心脑血管疾病来说很重要，因为有些心脑血管疾病患者往往存在吸烟、酗酒、熬夜、久坐不运动等不良生活方式。预防心脑血管疾病在日常生活中应注意以下几个方面：

合理饮食

饮食一定要营养搭配合理，吃饭定时、定量，不暴饮暴食。避免高盐、高脂饮食。秋冬进补要根据个人的体质，最好在中医师的指导下辨证进补。

戒烟限酒

烟对心血管系统影响较大，应当戒烟；适当饮酒对心血管系统有一定帮助，但一定要限量，切不可过量。

适当运动

适当运动能让心脏保持相对平稳的运行状态，建议通过“心跳次数达到170减掉年龄”公式把握合适的运动量。心脑血管疾病患者可选择散步、慢跑、骑自行车、打太极拳等运动。心脑血管疾病患者当运动过快或运动突然停止以及一些其它的疾病或因素的影响时，会造成心肌缺血，轻者会心跳突然加快、面色苍白、浑身无力、四肢发冷、出现房颤；重者会在短时间内造成猝死。

心理平衡

焦虑、过度疲劳或紧张状态能引起血管痉挛，导致心血管疾病发生，如心肌梗死、脑梗死。情绪激动更是心脑血管病的大忌。因此应心平气和，保持良好的情绪和愉快的心情，让身体的免疫机能处在最佳状态。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》