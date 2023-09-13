问：处暑节气皮肤干燥怎么办？

答：秋季护肤补水保湿、防敏是关键，防晒也不能忽视。

补水保湿，应“内外兼修”

秋季气候干燥，人体皮脂腺的油脂分泌减少，水分蒸发较快，皮肤长时间处于缺水状态会影响皮肤对护肤品的吸收，表层皮肤长时间处于缺水状态容易使眼部、嘴角等皮肤较薄的部位长出细纹；导致皮肤表层的皮脂膜对皮肤的保护作用减弱，使皮肤变得干、痒，对于外界刺激的抵抗能力变弱，皮肤容易过敏。

给皮肤补水首先要避免过度清洁皮肤。由于皮脂腺会分泌皮脂，对皮肤有保护和滋润作用，是完美的天然润肤品，过度清洁会造成皮肤屏障受损。洁面产品应选择氨基酸类温和洁面乳。

给肌肤补水保湿应根据不同的肤质选择合适的保湿产品。中干性肌肤首选含油脂较高的霜剂产品护肤；油性肌肤应选择油脂少、清爽的产品，但这些产品保湿作用时间短，一天之内可以补擦一两次，以弥补保湿时间短的不足。一些人群认为油性皮肤不需要特意补水，对此，油性皮肤缺水时，会不停地分泌油脂进行“锁水”，若油脂分泌过多又会导致水分流失，因此油性皮肤也应当适当补水。

皮肤补水保湿还应“内外兼修”。除了在皮肤表面补水，每天应饮用1800毫升的水以满足肌肤对水分的需求，维持体内的水分，才能使皮肤的含水量增加。需要提醒的是，在给肌肤补水的同时，也应当注重保湿，防止肌肤水分流失，让肌肤达到最佳状态。

抗过敏，提高免疫力是关键

干燥的秋季容易加重特应性皮炎，特应性皮炎表现为皮肤干燥易痒，抓挠过后会出现红斑、湿疹，好发于老年人和孩子。特应性皮炎与患者的过敏体质有关，要注意避免接触过敏原，避免搔抓，不吃辛辣刺激性食物，否则，治愈后极易复发。

需要提醒的是，过敏体质者外出游玩时，尽量穿长袖衣、长裤，避免去往蚊虫较多的地方，不与他人共用毛巾，随身携带抗过敏的常用药，过敏严重时应及时就医。另外，丘疹性荨麻疹、特应性皮炎等都属于皮肤过敏疾病。过敏是一种和身体免疫功能有关的疾病，提高身体免疫力很关键。

阴天户外活动，也应做好防晒

防晒最重要的是阻挡紫外线，因为紫外线会对皮肤产生损伤，长时间暴露在户外，且不作任何防晒措施，轻则出现晒黑、晒红、松弛、干燥、皱纹等老化现象，重则引起各种光线性皮肤病等。

一年四季无论是晴天还是阴天，不论男女老少户外活动时都需做好防晒。防晒最好“软硬结合”，才能取得良好的效果。硬防晒主要是指利用防晒伞、防晒帽、防晒衣、墨镜等防护用品隔离皮肤与紫外线的接触；软防晒是指使用防晒霜、防晒喷雾等来进行皮肤防晒工作。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》