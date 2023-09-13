问：处暑节气为何是哮喘的高发期？应该怎样预防？

答：中医认为哮喘的根源是患者体质虚寒，正气不足，肺脾肾之气亏虚，气不化津，痰饮内生，痰热胶固，而发哮喘。因此，当夏季人体和自然界的阳气最盛之时，哮喘会处于缓解期，不易复发。但是，很多哮喘患者在酷暑季节长时间使用空调，或进食寒凉，寒气集聚在人体内。立秋过后，人体和自然界均进入“阴盛阳衰”的阶段，患者本身正气不足，外界寒湿之邪易侵入，此时，集聚在人体中的寒气和外界的“湿气阴邪”内外夹攻，即使天气虽未立即转凉，哮喘也会急性发作。

防“喘”发作，牢记这5招

避免不规范治疗

在医生的指导下规律地复诊，坚持记哮喘日记；学龄儿同时进行呼气峰流速仪的监测，发现问题及时就诊，及时调整治疗方案。

回避过敏原

灰霾天气减少外出，外出时戴口罩。室内可配备具有净化PM2.5、甲醛及微尘功能的空气净化器。

尽量避免呼吸道感染

减少出入公共场所的次数，不与感冒患者接触；经常清洗鼻腔，并用生理盐水漱口；口罩还可以起到预防呼吸道疾病的作用。

注意适度秋冻

秋冬季节的气温是逐渐下降的，为了保持体温的恒定，就需要通过增减衣服来适应天气的变化。所以，穿衣服也应该逐渐增加，使身体慢慢适应冷空气的刺激，提高神经体液的调节功能，增强耐寒能力。

注意饮食调养

饮食上要以护阴防燥、滋肾润肺为主，适当多饮开水，还应多吃绿叶蔬菜。哮喘病发作时不能吃荤菜，因为动物性食品会增加血液的酸度，影响人体消化异性蛋白的能力，使异性蛋白成为一种新的过敏原，从而诱发哮喘。另外，寒喘应忌吃生梨、芹菜、荸荠等寒性食物；热喘应忌吃羊肉、鹅肉、姜、桂皮等热性食物；哮喘且腹胀者，应忌食豆类、芋头等食物，以免加重气急的症状。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》