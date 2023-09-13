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处暑时节有哪些常见疾病进入高发期？

2023年09月13日13:59

问：处暑时节有哪些常见疾病进入高发期？

答：秋咳、哮喘、皮肤干痒、心血管病、鼻炎、抑郁。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》

                             

                             

(责编：杨媚、权娟)




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