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什么是处暑节气？

2023年09月13日13:54 来源：人民网-人民好医生

问：什么是处暑节气？

答：太阳到达黄经150度时，处暑节气来临。《月令七十二候集解》说:“处，止也，暑气至此而止矣。“处”含有躲藏、终止的意思，处暑表示暑气的终结，炎热开始向寒冷过渡。

来源：摘编自《二十四节气七十二候：中国人的诗意生命美学》（徐立京/著、徐冬冬/绘）第195页

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》

                             

                             

(责编：杨媚、权娟)




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