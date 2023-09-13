文旅消费活力十足（经济聚焦·关注服务消费②）

建设智慧文旅，打造沉浸式体验场景；推出景区联票，促进全域旅游发展；挖掘特色资源，加强服务整合……近年来，随着文化和旅游深度融合、市场持续发展，我国文旅消费需求升级趋势明显。记者近日来到江苏南京、江西赣州、山东枣庄等地，感受文旅消费新形式带来的新体验、激发的新活力。

——编 者

江苏南京——

应用数字技术

创新消费体验

清晨，尚未开门迎客的南京牛首山景区门口，已经聚集了不少游客。“这条路线包含春、夏、秋、冬4个主题。”“咱们爬山的话走这条路比较快。”还没进入景区，游客们已经开始提前规划路线。

原来，只要扫描二维码进入智慧文旅平台“数智牛首”，景区的胜景就会直观呈现。进入平台的畅游板块，屏幕上赫然浮现出一幅水墨风格的景区地图。点击具体景点，系统便显示出景点图片、讲解介绍、与当前位置的距离和路线等。

根据导航提示，来自无锡的游客张潇宇穿梭在景区的斑驳树影间，惬意地朝着金陵小城景点进发。

“元宇宙空间里也有这场景，太奇妙了！”点开“数智牛首”潮玩板块，张潇宇自己创建的角色已来到一片瀑布与竹海环抱的地方。据介绍，“数智牛首”平台不仅能还原实景，游客完成线上任务后还可以在线下领取纪念品，实现线上线下的融合交互。

牛首山的探索不是个例。目前，智慧文旅建设已延展到南京多个景点街巷之中。“数字长江”元宇宙博物馆，南京城墙云景区数字化展示与互动平台——“云享城墙”，钟山风景区综合服务管理平台……各类智慧旅游应用场景逐渐拓展，大幅提升了游客体验，促进了文旅产业升级。

近年来，借助大数据、5G、人工智能等技术，南京积极推动文化遗产数字化应用，建设长江国家文化公园数字云平台（江苏南京示范平台）、南京文都数字云平台等，虚拟景区、旅游直播、沉浸式场馆、超高清全景视频等数字文旅产品涌现，网络文学、影视音乐等特色产业与文旅产业加速融合发展。

“我们将不断推进智慧文旅建设，提升供给质量，以新场景、新业态创新消费体验。”南京市文化和旅游局副局长黄琴说。

江西赣州——

推行联票模式

促进全域旅游

“我们一共去了5个景点，如果每个景点挨个买票，两个人的总票价应该是922元。”进入大学后的第一个暑期，中国人民大学学生王俊杰和朋友来到赣州。让他们点赞的，除了美丽风景，还有一张小卡片——赣州学子卡。“有了这个出行‘神器’，我们总共花200元就能打卡许多景点，省钱、方便，体验感很好！”王俊杰告诉记者。

今年暑期，赣州面向在校大中小学生推出100元畅玩21家景区项目的赣州学子卡。除此之外，200元的赣州旅游年卡也极大激发了游客的消费热情。据统计，今年暑期，赣州共售出旅游年卡、学子卡5万余张，吸引游客近35万人次，间接带动文旅消费近1.75亿元。

“推行景区联票，既丰富了旅游营销的模式，又带来了场景业态的叠加。”赣州市文化广电新闻出版旅游局副局长雷军介绍，通过景区联动、线路互推、信息共享，赣州的特色旅游产品更广为人知，以热门景区带动冷门景区，促进了全域旅游的发展。

据介绍，针对暑期旅游市场，赣州旅游年卡新增权益体验景区项目10余个，包括应季的戏水、漂流等热门景区项目。目前，赣州旅游年卡已与98个景区项目、14家影院达成合作，持卡用户可享受免费游玩或观影。

拥有大型恐龙主题乐园的会仙谷欢乐小镇，自成为旅游年卡签约景区以来，客流量较之前翻了一番。景区综合部部长周新军介绍：“我们在暑期增设了高空漂流、坦克营地、共享水枪等项目，吸引很多家庭前来。为提升接待服务能力，景区招聘了20名新员工，新开放的生态餐厅可同时容纳500人就餐。”

目前，赣州旅游年卡、赣州学子卡已拥有微信社群200余个、群用户10万余人。暑期以来，赣州旅游年卡运营中心加强与景区、酒店、旅行社等联动，策划开展了“让世界了解江西菜”、七夕观影等10余项线上线下主题活动，下一步还将开展“畅玩黄金周，共享周年庆”系列主题直播活动、“橙心橙意”脐橙节主题活动等，进一步加强资源整合，为游客提供更多福利。

山东枣庄——

加强服务整合

激发消费潜力

夜幕降临，位于枣庄的台儿庄古城华灯璀璨，一派繁华景象。复兴楼前，一盆炭火已经烧得通红，两名表演人员上前，一人舀起铁水抛向空中，另一人手举木板猛地拍击，火树银花瞬间绽放，引得现场观众连连赞叹。来自南京的游客赵女士带着家人看完这场“火龙钢花”演出，难掩激动：“太壮观了，来得太值了！”

为促进文旅消费，在台儿庄古城，数十项演艺项目轮番上演，光影秀、曲艺汇、运河老街等多个沉浸式演艺节目让现场游客的互动热情高涨。台儿庄古城市场营销中心副总经理田猛介绍：“我们不断拓展体验空间和场景，吸引游客参观体验，兼顾社会效益、经济效益和生态效益，努力实现文化遗产活态传承。”据介绍，今年暑期，台儿庄接待游客超过125万人次。

在台儿庄古城逛完，赵女士告诉记者：“我们还准备去渔灯巷文旅街区体验夜游集市。”原来，渔灯巷与台儿庄古城只有一墙之隔，在不同文旅消费场景的结合中，纷至沓来的游客品美食、看演艺、游古街，畅快尽兴。渔灯巷景区运营总经理刘朝秀说，渔灯巷已成为枣庄的热门打卡地，暑期接待外地游客30余万人次。

近年来，枣庄市以大运河文化体验廊道建设为中心，深入挖掘文化特色和民俗资源，加强服务整合，丰富文旅体验，提振文旅消费。如今，当地的乡村文化资源正成为新的热门研学项目。

来到市中区孟庄镇，千亩茶园绿意盎然，铺展在鲁南的丘陵之间。采茶、制茶、泡茶、品茶……今年暑期，孩子们的身影让这座茶香小镇活泼起来。

“记住，要只摘嫩叶，那样采出的茶才香！”孟庄镇大郭庄村党总支书记助理殷宪源穿梭在茶树间，指导前来参加研学游的孩子们挑选鲜叶。大郭庄村积极开发生态休闲游资源，仅今年暑期就开展18场相关活动，带动了附近村民就业，进一步助力乡村振兴。

今年以来，枣庄投入200万元对民俗文化浓郁、拉动消费明显的乡村旅游节会活动给予支持。初步估算，全市暑期游客达到500万人次左右，旅游收入近40亿元。下一步，当地将继续从提升景区品质、丰富文旅活动等方面发力，持续优化文旅体验，提振文旅消费。

《 人民日报 》（ 2023年09月13日 11 版）