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黄花菜吃鲜的更好？

2023年09月13日08:51 来源：中国新闻网

黄花菜的花和根中都含有一种有毒生物碱，会引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道刺激症状，因食用鲜黄花菜中毒的事件不在少数。吃黄花菜之前要去掉花蕊(含毒素较多)，洗净然后焯一下，再放到凉水中浸泡几个小时，并且充分炒熟煮透。

(责编：郝帅、杨迪)




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