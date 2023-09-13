带来美好感官体验 家居香氛让身心放松

居家环境品质受到的关注日益提升。工作的压力、生活中的烦恼，使得人们渴望在家中寻求身心的放松。

家居香氛产品应运而生，以其独特的嗅觉体验为消费者带来宁静和治愈。这些产品不仅可以去除家庭环境的异味，增添香气，更通过美好的感官体验为消费者提供一种宁静和愉悦的精神按摩。

无火有火各有千秋

近年来，国内家居香氛行业兴起，国人逐渐建立起对这一品类的认知。自2020年开始，“香薰”的搜索量明显上升。

家居香薰香氛指的是在室内环境中使用，用于清新除臭、提供香味的产品或辅助扩香的工具，涉及的产品大致有四类：藤条香薰、扩香晶石、香薰挂件等属于无火香氛类别，香薰蜡烛、中式熏香属于有火香氛，清新喷雾、清新摆件属于清新除臭类别。此外，还有香薰加湿器、香薰灯等辅助工具。

益索普的调查报告显示，目前家居香氛已经成为普及度较高的产品，73%的受访者曾经使用过家居香氛，而同样在二线城市也有着不低于超一线城市的普及程度。但目前品牌知名度相对较低，市场还没有形成垄断格局。

藤条香氛备受推崇

人们对家居香氛的基础需求是成分安全和使用安全，更进一步的需求是追求功能价值，比如去异味、留香等。清新除臭只是家居香氛的入门功能，人们并不满足于此，他们希望通过家居香氛来放松身心、愉悦心情，并为生活增添仪式感。

目前，市面上的大部分家居香氛产品没有特定使用时间，香薰蜡烛、中式熏香等有火香氛的特点是提供情绪价值，多数使用者会挑选特定的时间及地点使用，比如周末晚上在卧室点上茉莉花香调的香薰蜡烛，让一周忙碌的心情放松下来，并且为周末睡个好觉做好了气氛铺垫。清新喷雾、清新摆件等除臭功能的产品则会出现在卫生间、鞋柜这样的特定场所，起到改善空间气味环境的作用。扩香能力较强无火香薰以及辅助工具的使用场合不受限制，不管是开放空间还是密闭空间均有使用。

无火香氛成为消费者最受欢迎的选择，其中藤条香氛更是备受推崇，近一半的消费者在过去一年中使用过藤条香氛。

七成爱好者为女性

调查显示，七成的香氛用户是女性，平均年龄为30岁。这些女性追求品质生活，拥有一定经济基础，并且相对没有家庭压力，因此更加注重家居环境和个人氛围的打造。

具体来看，可以分为五类人群。其中，都市新锐占比30%，他们将家居香氛视为活力打气筒，占比18%的新潮女孩，将家居香氛当做香味玩具，选择自己喜欢的味道，担当居家生活“氛围组”成员。职场妈妈占比12%，家居香氛的香型和品牌都要“合心意”，还要兼顾愉悦心情、促进睡眠的功效。

男性职场人占比也达到了21%，年龄集中在20到34岁区间，未婚或已婚无娃者居多，对香氛产品的追求如同对潮流数码产品一样，喜欢新鲜和潮流。

此外，还有悠闲自在的已婚人士占19%，年龄在35至45岁之间，将家居香氛当做生活调味剂，愿意为高端线产品买单。

文/本报记者 陈斯