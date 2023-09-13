北京市中小学生本月下旬起接种流感疫苗

根据市卫健委等4部门印发的《2023年北京市流感疫苗接种工作方案》（以下简称“工作方案”），今年本市第一批次流感疫苗接种工作于9月上旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人。第二批次流感疫苗接种工作将于9月下旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动全市流感疫苗自费接种工作。本市流感疫苗接种采用预约制度，各区相关部门负责组织辖区中小学校、养老机构等集体单位与预防接种门诊做好接种预约和对接，其他有意愿接种的市民可提前通过网络、电话、现场预约等方式在预防接种门诊进行预约接种。

60岁以上老人及中小学生免费

按照工作方案，本市免费流感疫苗接种人群为：具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1963年12月31日之前）的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含传染病防控等一线人员）。

自费接种人群可参考中国疾病预防控制中心《中国流感疫苗预防接种技术指南》中所推荐的人群，该指南建议所有大于或等于6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗，结合流感疫情形势和多病共防的防控策略，尽可能降低流感的危害，该指南优先推荐相关重点和高风险人群及时接种，如60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢病患者、孕妇等8类人群。

到哪里去接种流感疫苗？工作方案明确，全市各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。同时，各区应按照《中华人民共和国疫苗管理法》相关要求，结合实际需要，积极组织辖区内符合条件的医疗机构和医务人员为公众提供自费流感疫苗接种服务。群众接种需求较大的区，应至少组织一家符合条件的二级及以上医疗机构在本年度流感疫苗接种期间提供接种服务。各区选择合适场所合理设置临时接种点，必要时启用新冠疫苗临时接种点以满足人群集中接种需求。此外，各区应采取组建区级机动接种队、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊、鼓励体检中心设立接种门诊等多种措施，进一步提升辖区接种服务能力。

第二批次接种9月下旬开始

按照工作方案，今年全市积极推进流感疫苗预约接种制度。各区相关部门负责组织辖区中小学校、中等专业学校、技工院校、养老机构、村/居委会等集体单位，在区疾控中心指导下与预防接种门诊做好接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

在接种时间安排上，根据安全第一、有序实施的原则，全市接种工作分批实施。第一批次接种工作定于9月上旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人，同步启动中小学校、中等专业学校和技工院校学生接种宣传动员。第二批次定于9月下旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动全市流感疫苗自费接种工作。第三批次定于10月上旬开始，主要面向重大活动应急保障人员，全市流感疫苗免费接种工作如无特殊原因，初定于11月底结束。流感疫苗接种持续时间将根据流感疫情形势动态调整。

制定疫苗接种突发应急预案

工作方案指出，各接种门诊应统筹安排，提前布局学校、养老机构等集体单位接种工作，避免集中时段大规模接种。同时，各接种门诊加强疫苗管理，规范接种操作，保障接种安全，同时采取防寒保暖、遮雨防滑等多种便民服务举措，做好对老年人、学生等重点人群的疫苗接种暖心服务和人文关怀。

各接种门诊做好肺炎球菌疫苗接种需求登记，合理安排疫苗接种，为老年人提供肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种服务。此外，还要加强流感疫苗接种后疑似预防接种异常反应的监测，各区接到疑似预防接种异常反应报告后，按照相关要求及时处置。制定流感疫苗接种突发事件应急预案，加强异常反应医疗救治保障，建立医疗救治绿色通道，确保疑似预防接种异常反应及时有效救治。

文/本报记者 蒋若静