减肥“神药”的最新动向值得高度警惕

据央视财经报道，日前，浙江省诸暨市市场监管局等部门在检查时发现，一起非法行医案件中，有不法分子使用一种名为“AB轻盈素”的产品对消费者进行注射，号称能全面替代传统瘦身产品，一周一次减重3-7斤。该产品外包装上标注的是化妆品的备案信息，里面随货同行的竟然还有注射器和注射针头。送检发现，包装内含注射剂，其主要成分是降糖药司美格鲁肽。

近年来，减肥“神药”一直存在于黑市上，从来没有消停。比如“闪电瘦”刚被查禁，“减肥咖啡”就粉墨登场，“减肥神奇粉末”的余热尚在，海淘“特效减肥药”的推广帖就出现在微信朋友圈。减肥糖果、减肥花茶、减肥可乐等轮番登场，“马甲”更换之快让人目不暇接。

以前的减肥“神药”，一部分不含任何药物，多数则添加了减肥禁药“西布曲明”。这次浙江诸暨查获的减肥“神药”颠覆了传统的做法，不仅成分与过去不同，而且出现了新的制假售假现象。最典型的表现是，不法分子将司美格鲁肽和甘露醇混合之后制成了溶液，供减肥者注射。由于配制随意和制作工艺简陋，导致每瓶药的含量参差不齐，注射后将使当事人血糖起伏不定，难以把控。非法加工的环境非常恶劣，旁边污水纵横，注射剂很可能受污染。注射这种减肥“神药”的风险极大。

更要看到，近期司美格鲁肽等降糖药被增加减肥适应症后，在全球掀起一股强劲的追捧热潮。无论国内还是国外药企，都在为争抢这块巨大的“市场蛋糕”布局和比拼。民众不仅被吊足了胃口，而且也开始行动，不少人争先抢购降糖针，一些地方甚至出现“一针难求”现象，导致一些糖尿病患者陷入无药可用的困境。

减肥“神药”出现新动向，瞅准了降糖针广受追捧这股热潮。不法分子既不必担心其减肥功效受到质疑，还能以高昂价格销售且不愁卖。黑市如此火爆，非法利润这么高，将吸引更多不法分子铤而走险。这一最新动向的背后，隐藏着更大的炒卖乱象。

司美格鲁肽等降糖药的减肥效果虽然被认可，也不乏有名人为之背书，但这种药是否应该作为减肥药使用，仍存在很大争议。尤其是，该药不具有普适性，部分原因导致的肥胖，使用该药可能会适得其反。多位医学专家呼吁，用降糖针减肥要注意风险，假如对药品毒副作用缺乏敬畏，跟风抢购，甚至不惜在黑市上寻找替代品，就可能为此付出沉重代价。

这次浙江诸暨查获的“AB轻盈素”，玩的就是阴阳两手、偷梁换柱。不仅手法新，而且欺骗性很强，是减肥“神药”最新动向的“代表作”。对于减肥“神药”的这些新动向，只有事先预判，才能提前布局，通过药品电子监管码等手段，对相关药品的异常流向进行监管，并尽早发现制售该类减肥“神药”的黑作坊。对非法销售环节，也要充分了解市场新花样，并为检测做好技术准备。如此才能让防范与监督更加高效精准，避免民众减肥不成反受“神药”伤害。