DNA纳米球“携手”电子技术检测病原体

科技日报北京9月12日电 （记者刘霞）瑞典卡罗林斯卡研究所科学家开发了一种使用DNA纳米球检测病原体的新方法，旨在简化核酸和病原体检测技术。这一最新研究有望催生一种低成本的检测方法，在不同情况下简单、快速地识别各种核酸。相关论文发表于最新一期《科学进展》杂志。

新方法将分子生物学（DNA纳米球生成）和电子学（基于电阻抗的定量）相结合，产生了一种开创性的检测工具。为此，团队修改了一种名为环介导等温扩增技术（LAMP）的DNA扩增反应，如果样本中存在病原体，就会产生1—2微米的DNA纳米球。然后，这些纳米球被引导通过微小的通道，并在穿过两个电极时被识别出来。该系统紧凑高效，能在1小时内检测出多达10个目标分子，非常灵敏且快速。

在新冠疫情期间，基于蛋白质的诊断方法被广泛采纳，但这些方法需要耗时开发高质量的抗体。相比之下，基于核酸的方法更容易开发，灵敏度更高且更灵活。

这种检测方法有望加快新诊断试剂盒的推出。这些试剂盒将能大规模生产的电子产品与冻干试剂相结合，或成为一种廉价、可广泛部署和可扩展的检测方法。

研究人员表示，快速准确地检测出遗传物质是诊断的关键，尤其在新型病原体出现时。目前，他们正在积极探索将这项技术整合到环境监测、食品安全、病毒和抗微生物耐药性检测等领域，并为其申请了专利。