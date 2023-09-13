我国积极推进出生缺陷综合防治

本报北京9月12日电（记者金振娅）9月12日是预防出生缺陷日。国家卫健委妇幼司相关负责人表示，我国已形成中国特色的出生缺陷综合防治策略，当前通过加强三级预防（一级预防：尽可能不发生；二级预防：尽可能少发生；三级预防，一旦发生，通过早发现、早干预，能够早康复），切实把好婚前、孕前、孕期和新生儿期四道关口，并且在妇幼健康服务中把四道关口整合推进。

这位负责人表示，我国在坚持实施出生缺陷综合防治策略的同时，积极完善出生缺陷防治政策和持续强化出生缺陷防治网络，科学规划出生缺陷专业防治机构的资源配置与合理布局。目前，全国婚前保健机构、孕前优生健康检查机构均超过3000家，基本实现县级区域全覆盖。产前筛查机构达4850家，覆盖1761个区县，区县覆盖率接近60%。产前诊断机构达527家，人口数大于300万以上的地级市覆盖率超过90%。全国新生儿疾病筛查中心达259家，所有区县均设置新生儿遗传代谢病筛查采血机构。同时，针对人才队伍建设短板，我国实施了全国出生缺陷防治人才培训项目，2018年至2022年培训省级师资和紧缺专业人员超2万名。

据介绍，国家卫健委日前制定印发了《出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027年）》，其核心是在“提升”行动上加大力度，主要通过6方面措施推进落实18项工作任务，在健全服务网络、加强人才培养、深化防治服务、聚焦重点疾病、提升质量管理、强化支撑保障方面，进一步强基固本，补短板、强弱项，全面提升出生缺陷防治能力，促进出生缺陷防治工作高质量发展，努力更好保障广大群众生育健康孩子的美好愿望。

对于相关人才培养的社会关注，这位负责人表示，我国优化了人才队伍，提高专业能力，进一步加强紧缺人才、学术骨干和前沿技术人才培养，到2027年，在2022年基础上全国再完成1.5万名紧缺人才培养。在防治服务方面，我国加强宣教，强化风险因素防控，规范和推进了产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查，以及出生缺陷疾病治疗，努力让各项防治服务更加普惠可及，三级预防措施覆盖率进一步提高。