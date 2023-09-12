人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

按摩哪些穴位可以有助于秋季养生？

2023年09月12日14:01 来源：人民网-人民好医生

问：按摩哪些穴位可以有助于秋季养生？

答：人体经络系统有着调节气血阴阳、抵御外邪侵袭的作用，通过按揉穴位可起到养生保健、预防疾病的效果。此时秋燥与风寒邪气易侵犯人体诱发呼吸系统疾病，常按摩风池穴可预防感冒；常按迎香穴可宣通鼻窍，预防鼻炎发作。寒凉之气易伤脾胃，常按足三里穴可提高免疫力，健脾胃，扶正固本。燥邪易伤阴津，常按三阴交穴，可起到滋阴润燥的作用。

——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜