问：按摩哪些穴位可以有助于秋季养生？

答：人体经络系统有着调节气血阴阳、抵御外邪侵袭的作用，通过按揉穴位可起到养生保健、预防疾病的效果。此时秋燥与风寒邪气易侵犯人体诱发呼吸系统疾病，常按摩风池穴可预防感冒；常按迎香穴可宣通鼻窍，预防鼻炎发作。寒凉之气易伤脾胃，常按足三里穴可提高免疫力，健脾胃，扶正固本。燥邪易伤阴津，常按三阴交穴，可起到滋阴润燥的作用。



——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》