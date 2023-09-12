问：白露时节，如何缓解手脚冰凉？

答：从白露开始，天气越来越凉，有些人出现手脚冰凉、肢体怕冷、乏力等症状，这是肾气不足的表现，所以白露后应注意补养肾气。此时可以坚持晚上用温水泡脚，水没过脚腕，时间在15到30分钟，泡到身体微微发热最好，泡脚的同时把耳朵和腰部搓热。



——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》