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白露时节，如何缓解手脚冰凉？

2023年09月12日14:00 来源：人民网-人民好医生

问：白露时节，如何缓解手脚冰凉？

答：从白露开始，天气越来越凉，有些人出现手脚冰凉、肢体怕冷、乏力等症状，这是肾气不足的表现，所以白露后应注意补养肾气。此时可以坚持晚上用温水泡脚，水没过脚腕，时间在15到30分钟，泡到身体微微发热最好，泡脚的同时把耳朵和腰部搓热。

——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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