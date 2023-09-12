问：白露过后如何正确运动？

答：适当运动。运动到微微汗出其实正合适。这样的运动量能使毛孔打开，肺气通调，水道畅通。气候合适的时候，骑车、散步等运动，让身体微微发热，浅浅汗出。“肺，其华在毛，在体合皮”，微微汗出可让皮毛得濡养，避免皮肤毛发干枯。适当运动即可，不太建议暴汗，大汗容易耗伤阴液，疲劳伤气。且汗出后注意保暖，防止风寒邪气乘毛孔打开而侵袭人体。



——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》