问：古人常说“白露身不露”是什么意思？

答：古人常说“白露身不露”，指的是白露后着装不能再赤膊露体了。因为随着白露的到来，昼夜温差增大，机体需要频繁切换状态以适应温度的变化，如不注意防寒保暖，很容易受寒感冒。



——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》