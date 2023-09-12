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古人常说“白露身不露”是什么意思？

2023年09月12日13:52 来源：人民网-人民好医生

问：古人常说“白露身不露”是什么意思？

答：古人常说“白露身不露”，指的是白露后着装不能再赤膊露体了。因为随着白露的到来，昼夜温差增大，机体需要频繁切换状态以适应温度的变化，如不注意防寒保暖，很容易受寒感冒

——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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