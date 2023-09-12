问：白露时节起居要注意什么？

答：白露过后，冷暖无常，昼夜温差大，尤应注意防寒保暖，保护腰腹部、膝关节。睡眠应早睡早起。早睡以顺应阳气收敛，早起可舒展肺气。

“春捂秋冻，不生杂病”。白露时节，秋冻有度，对于体质较强的人，加衣不宜过快过早，以提高机体抗寒能力。平素体虚，手脚冰凉者，适度秋冻，及时添衣，避免感冒，适度增加耐寒锻炼，有助于提高冬季抗寒能力。





——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》