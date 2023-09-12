人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

白露时节起居要注意什么？

2023年09月12日13:51 来源：人民网-人民好医生

问：白露时节起居要注意什么？

答：白露过后，冷暖无常，昼夜温差大，尤应注意防寒保暖，保护腰腹部、膝关节。睡眠应早睡早起。早睡以顺应阳气收敛，早起可舒展肺气。
“春捂秋冻，不生杂病”。白露时节，秋冻有度，对于体质较强的人，加衣不宜过快过早，以提高机体抗寒能力。平素体虚，手脚冰凉者，适度秋冻，及时添衣，避免感冒，适度增加耐寒锻炼，有助于提高冬季抗寒能力。

——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜