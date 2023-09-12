直播预告：中医调养治疗慢性便秘

慢性便秘指排便次数减少，排便周期延长，每周排便次数＜3次，并且伴有粪便坚硬、排便困难的表现，病程长达6个月以上。中医治疗慢性便秘有哪些好的方法？日常生活该怎样调养？

9月13日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院肛肠科主任贾小强做客直播间，为大家讲解慢性便秘的中医治疗方法。

专家介绍：

贾小强，主任医师、教授、医学博士、博士研究生导师，博士后合作导师。中国中医科学院西苑医院外科教研室主任、肛肠科主任、学科带头人、医学伦理委员会副主任；北京中医药大学中西医结合外科学系副主任。担任白求恩精神研究会肛肠分会会长、中国医师协会中西医结合医师分会肛肠专家委员会主任委员等学术组织职务。

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