强降雨过后 这四类人群要重点注意防病

连日来，受今年第11号台风“海葵”及残留系统影响，福建、广东、广西等地先后出现强降雨，多地降水量突破当地历史纪录。应急总医院普外肿瘤科主治医师、中国救援队医疗队员魏世东在接受人民网记者采访时提示，强降雨过后，这四类人群尤其要注意防病。

皮肤病患者——防真菌感染

阴雨天适合真菌繁殖，如果皮肤长期浸泡在雨水中，很容易发生足癣、股癣、体癣等真菌性皮肤病，可表现为浸渍、水疱、脱屑伴瘙痒等。

在预防方面，要保持室内通风、定期打扫卫生。既往有足癣者要勤换鞋袜，保持足部皮肤干燥；有股癣者应穿宽松、透气的内裤，避免久坐。同时，要注意皮肤褶皱部位局部清洁，保持局部的干燥、透气，不和他人共用拖鞋等物品。

心脑血管疾病患者——防缺氧

秋季是心脑血管疾病的高发季。同时，受台风天气影响，气压下降，常常会影响人体氧气供给，可引起胸闷、心慌、憋气、乏力等不适。此外，台风到来后风雨大作，气温也会明显降低。气温的急骤变化会引起血压上下波动，易导致脑梗、心梗等心脑血管意外事件的发生。

在预防方面，台风天前后及暴雨期间，要保障充足睡眠，保持情绪稳定。心脑血管患者不能随意增减药或停药，监测血压、心率，在医生指导下吸氧，若出现不适，及时到医院检查。

过敏性疾病患者——防过敏原

秋季是过敏性疾病的高发期，强降雨、雷暴等极端天气，是加剧秋季过敏的因素之一。

在预防方面，避免接触过敏原是防治过敏的最佳方法。如尚未明确过敏原者，应及时就医查明。同时，保持室内环境清洁、增强通风、加强锻炼、劳逸结合。易感群体可以备好相关药物，平时密切关注天气预报，雷暴天气尽量避免出门并紧闭门窗。

肠胃疾病患者——防“病从口入”

肠道传染病是洪涝灾害后最常见的疾病，老年人和儿童为易感人群。肠道传染病最大的特点是“病从口入”，不洁的水源和受污染或变质的食物都会导致肠道传染病的发生。

在预防方面，洪涝灾害后进行消毒非常重要，要及时清理灾后垃圾，改善环境卫生，配合相关部门做好环境消毒和灭蝇、灭蚊虫等工作；及时清理积水，清除粪便；保护水源，做好饮用水的消毒管理，不喝生水；饭前便后要洗手，少吃生冷食物，注意食物卫生清洁，不吃过期食品，不吃被污水浸泡过的食物等，防止“病从口入”。