弯腰捡个东西，怎么还髌骨脱位了？

髌骨脱位是膝关节常见的运动损伤，初次髌骨脱位以10-17岁中小学女生多见。由于大都可以自行复位，所以发生髌骨脱位后患者或家长很容易当作普通的膝关节扭伤而没有及时就诊，为以后膝关节损伤埋下隐患。

小动作引发膝伤 另有隐情

在日常的门诊工作中，一个常被问到的问题是：“我们家孩子扭伤的动作不大，有时候一转身，甚至只是弯腰捡个东西，怎么会发生错位呢？”

这是因为，髌骨脱位患者常伴有解剖发育异常，包括滑车发育不良、髌骨外倾、高位髌骨和关节松弛等。简单来说，就是髌骨脱位患者的膝关节发育得不好，容易发生脱位。

发生髌骨脱位时患者通常会摔倒在地，大部分患者感到膝盖骨向外滑动了一下或者大腿和小腿之间发生了错动。髌骨向外侧脱位时导致膝关节内侧软组织撕裂，复位时髌骨内侧面和膝关节外侧发生撞击，因此疼痛比较剧烈，膝关节肿胀一般也比较明显。

由于髌骨脱位后大都可以自行复位，故容易漏诊、误诊，易被患者或家长当作普通的膝关节扭伤，没有及时去医院就诊延误了病情。

多次脱位 给膝关节埋雷

初次髌骨脱位后发生再次脱位的几率一般在20%-30%以上，多次脱位不仅影响患者正常的学习、生活及运动，而且会造成无法治愈的膝关节软骨损伤，导致骨关节炎的发生。

由于发生髌骨脱位时疼痛比较剧烈，髌骨脱位患者特别害怕髌骨再次脱位。在门诊中，曾经遇到一个大一女生患者，这位女生晚上睡觉时，会因为母亲给自己盖被子而吓醒，她特别害怕别人去触碰自己的膝盖骨。日常生活中，只要有人稍微靠近她，她就会很紧张，十分害怕髌骨会发生脱位。

髌骨脱位常见的一个临床查体方法叫作“恐惧试验”：患者膝关节伸直或稍屈膝，检查者用手将髌骨向外轻推，患者感到疼痛或恐惧时为阳性。

这类患者 建议手术治疗

对于第一次脱位的病人，如果拍片子没有发现髌骨骨折产生的游离体，内侧软组织撕裂也不严重，可以保守治疗：冷敷消肿，戴直夹板固定四周，可以下地负重行走。

不过，对于发生多次髌骨脱位的患者，还是应该进行手术治疗。一方面，髌骨脱位疼痛明显，因为害怕脱位，患者有很多动作都不敢做，影响正常生活、学习和运动；另一方面，反复脱位会导致髌骨软骨的损伤，软骨缺失不可能再长出来，时间一长会导致创伤性关节炎。即使做完手术，髌骨不再脱位，但是患者的膝关节还是可能会出现疼痛肿胀，影响患者的日常生活和运动。

在这种情况下，手术不仅可以稳定髌骨、减少髌骨脱位的复发，还能减少脱位对关节软骨造成的损伤。髌骨脱位的手术方式比较多，需要根据患者的年龄、活动能力和影像学检查评估来选择合适的手术方式。目前内侧髌骨韧带重建和外侧支持带松解二联手术是最主要的手术方法，术后恢复正常生活一般需要两个月左右。

需要注意的是，对于保守治疗的患者或者需要手术但是因为学习、工作而没时间做手术的患者，尽量避免膝关节扭转，不要急转和跑跳，可以通过直腿抬高和静蹲练习等来增强股四头肌力量，同时佩戴护膝稳定髌骨，以预防髌骨脱位。

文/王海军（北京大学第三医院）