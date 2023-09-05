吃碘盐就能预防核辐射？不可取！

随着日本核污染水排海事件的发酵，人们对于核辐射的预防愈发关注。近期网传“可以通过食用碘盐，能够预防放射性碘在甲状腺的蓄积，以达到保护甲状腺的目的”——这真的靠谱吗？最新一期“科学”流言榜揭晓！其中涉及诸多近期广为流传的健康谣言。快来一起了解真相吧。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 空调开“除湿”更省电

真相 开除湿模式是否更省电，要根据室内和室外空气的温度和湿度等情况具体分析，不能一概而论。一般来说，当气温在20℃-30℃时，除湿模式比制冷模式省电；当气温高于30℃时，除湿和制冷模式的用电量差不多，但是由于不同厂家的设备工作模式的设定条件不同，以及室内温湿度变化的情况不同，有的除湿模式温度设置略高，反而让人们觉得不舒适。

也就是说，室内温度高，则开启制冷；室内温度不太高，但湿度大，则可以开启除湿。例如一些地区的回南天，或者梅雨天气，或者部分沿海地区等在室内湿度大的季节，通过除湿模式降低室内空气的湿度即可让人感觉舒适。

流言 食用含碘盐可防核辐射

真相 通过食用含碘盐防核辐射的想法，并不可取。我国食盐加碘的目的是防治碘缺乏病。环境缺碘地区通过食盐加碘，可以安全、便捷、长期地对全民进行碘营养的补充，避免碘缺乏病影响居民健康。根据我国《食品安全国家标准 食用盐碘含量》规定，加碘食盐中的碘含量为每公斤20mg-30mg。

在核污染事故中当人体摄入放射性碘后，主要蓄积在甲状腺内，发生初期保护甲状腺需要一次摄入“稳定碘”100mg，相当于一次摄入3kg-5kg食用碘盐。《中国居民膳食指南（2022）》中明确提出，“成年人每天摄入食盐不超过5g”，如果过量摄入，会对人体各个脏器造成严重的负担，会诱发或加重心脑血管疾病以及慢性肾病，严重者可能造成脱水，甚至死亡。

因此，想通过食用含碘盐防核辐射，不可取！

流言 高温预报温度总偏低

真相 在遇到高温炙烤天气时，人们有时会感觉天气预报的温度比自己实际感受到的温度要低，这难道是因为不敢预报高温？这种说法并不准确。

首先，气象预报是有考核标准的，预报的气温和实况温度的差别应在误差标准范围内，否则会被认定为错报。

其次，气温的标准有一套国际气象组织规范。气象观测站的选址要求在不受环境影响的位置，周边不能有山、高楼、水体，尽量能够反映当地真实大气环境；测温度用的百叶箱要求离地1.5米高，下垫面为草地，不受地表辐射影响；百叶箱中的温度计也是在避光、通风的条件下测温的，这样测出来的气温才是全世界统一标准下的气温。

因此，预报温度相当于人们在阴凉、通风的环境下感受到的温度，自然和人在户外阳光下感受到的温度是不一样的。如果下垫面是柏油马路、水泥地，则感受到的温度会更高。大家可以将气温预报作为参考，但气温观测必须要符合全球统一标准，这才是科学的观测方法。

流言 红壳鸡蛋比普通鸡蛋更营养

真相 有人认为红壳的鸡蛋是散养、放养的“土鸡”所生，比规模化饲养的商品鸡生的蛋更有营养。其实，鸡蛋壳的颜色和鸡的品种有关，与营养价值没有关联。

鸡蛋壳的颜色主要由蛋壳中的“原小咻色素”决定，原小咻色素含量越多，蛋壳的颜色就越深。原小咻色素本身没有任何营养价值，原小咻色素的含量以及合成能力主要由遗传基因决定，也就是说，蛋壳的颜色取决于母鸡的种类，是“天生”的,与人为因素无关。

鸡蛋的营养成分主要有蛋白质、维生素、脂肪和矿物质等,不同颜色的鸡蛋营养差异不大，所以不用过度关注它们的颜色。无论是白壳蛋还是红壳蛋，新鲜、安全才最重要。

流言 牙齿越白越健康

真相 很多人嫌弃的“黄牙”，多数是正常牙齿的颜色。正常牙齿的颜色不是纯白色，而是乳白色或淡黄色，并且富有光泽。这是因为牙齿的颜色是由牙齿表面牙釉质的矿化程度和牙齿内部牙本质的颜色共同决定的。如果牙釉质的矿化程度低、透明度差，内部牙本质的黄色不能透过，那么牙齿看上去就会偏白；牙釉质的矿化程度越高，釉质就越透明，内部牙本质的颜色越容易透过，牙齿看上去就偏黄了。

当牙齿出现了暗沉的棕黄色或者灰黑色，影响到美观甚至功能的时候，应及时到专业医疗机构就诊，医生会针对导致牙齿变色的不同原因采取不同的治疗方法，使变黄变黑的牙齿“白回来”。但是，不建议过分追求牙齿的美白。牙齿漂白、贴面修复、全冠修复等治疗方法，都有各自的缺点和局限性。如果不是因为牙齿本身的疾病而导致的牙齿变色，使功能受到影响，那么只需要认真刷牙、定期洗牙，保持口腔卫生，维护口腔健康即可。毕竟，健康的牙齿才是最美的。

流言 全能型“抗癌神药”来了

真相 科学家们开发出了一种口服小分子靶向化疗药物AOH1996。网传其在临床前研究中，该药物能杀死所有实体瘤。不过，现在说AOH1996是“抗癌神药”还为时尚早。该研究药物能抑制多种实体瘤的数据仅限于细胞实验阶段，尚未进入临床试验。一般90%的研究药物会在临床试验的路上败下阵来。

临床前的研究主要通过模型和动物实验进行药代动力学以及药物安全性和药物毒理学的研究。然而，无论是多么严谨的医学理论和药物治疗模型，都有可能在现实中无法实现。人体的生态环境非常复杂，对细胞和动物模型有效，并不代表对人有效，因此通过了临床前研究，只能说是见到了曙光，真正的考验还在临床试验中。

此外，即使理论上讲泛实体瘤抗癌药物可以杀灭所有肿瘤，但是在不同癌种中其效能差异也是非常大的。

流言 爱笑的人会得抑郁症

真相 抑郁症具有情绪低落、消沉或沮丧，兴趣减退甚至缺失，以及快乐感丧失等临床表现，但也有患者的外在表现为“微笑抑郁”，即内在体验与外在表现不协调一致、有矛盾冲突。

自卑、低自尊是可能导致抑郁的人格基础，这类患者很在意别人对自己的评价，明明心里很痛苦，却装出表面上很开心的样子，竭力去维持一个比较完好的形象。此外，患有抑郁症的人，往往会有一种很强烈的病耻感，因此会拼命隐藏、掩饰。这种状态下，精力会处在一种极度消耗的状态。

不过，与患者关系亲近、经常来往的亲友还是能够觉察出一些蛛丝马迹的，比如，从以前的活泼外向变得沉默寡言，从以前的积极乐观变得踌躇，甚至觉得活着没什么意思；将自己长期封闭在一个环境空间内，喜欢独处；抑郁症严重的时候，行动力会变得迟缓，对事情的注意力也会下降，食欲不振；还有的抑郁症患者在轻生前会向亲友倾诉、发出求救信号等。在发现抑郁症端倪的时候，身边的亲友要及时干预，陪患者去医院做心理评估诊断。

流言 矿泉水开瓶后易变质

真相 市面上合格矿泉水瓶的材料都是用PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）制成的。PET是一种耐高温材料，夏季车内温度不会使其析出有害物质。只要瓶身完好且在保质期内，水的感官未发生变化，消费者均可放心饮用。

相关测评结果显示，将矿泉水存放在模拟夏季高温的环境里14天，矿泉水的状态、色度、滋味、气味均未发生变化；未检测出塑化剂邻苯类物质和重金属；有色矿泉水瓶也未出现色素污染情况。

此外，已开封+暴晒的矿泉水也不会滋生细菌。喝水后把剩余的矿泉水放在模拟环境中，分别测试即刻、三天后的微生物含量，结果显示三天后的菌落总数也没有明显增长。这是因为矿泉水中没有太多营养物质，因此水里几乎没有菌落。暴晒后水温较高，矿泉水中的微生物也不易滋长，消费者不必担心。