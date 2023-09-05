让生物医药成果惠及全体人民

生物医药行业的创新成果与人民健康息息相关。在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）中，与卫生医药相关的话题备受关注，健康卫生服务专题展区中，数字化医学诊疗设备、创新药物等让人目不暇接。

9月3日，在服贸会2023卫生健康与医药工业创新服务大会上，工业和信息化部副部长王江平强调，生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，要加强基础研究和科技创新能力建设，着力做好医药工业发展顶层设计，不断完善供应保障体系，切实提升药品可及性，使行业发展成果惠及全体人民。

我国医药产业竞争力不断增强

“我国医药工业基础坚实，发展再上新台阶。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说。

服贸会披露的一份数据显示，“十四五”以来，我国医药工业运行总体平稳，主营业务收入年均增速9.3%，利润总额平均增速11.3%，全行业研发投入年均增长23%，共有82个国产创新药获批上市，4个创新药在发达国家完成上市注册，217个创新医疗器械获批上市，创新产品新增销售量占全行业营业收入增量近30%，产业创新能力显著提高。

“我国医药产业竞争力不断增强，原料药产业生产、出口均居世界前列，维生素、抗生素、解热镇痛类原料药产量占全球一半以上，原料药制造优势进一步巩固，产业规模化、集中度进一步提高。制药设备及耗材、高端原辅料和包装材料、生物医用材料、科研检测用仪器试剂等关键领域实现技术突破。”何亚琼说。

我国新药研发能力不断增强，在研新药数量已位居全球第二位。何亚琼说，国际最新治疗靶点药物，我国企业都能迅速跟进。在生物药领域，大规模细胞培养和纯化技术接近国际先进水平，新建抗体药物生产基地数十个，建成和在建的抗体药物产能处于世界前列。

行业的迅速发展离不开政策的支持。2008年—2020年，重大新药创制国家科技重大专项实施，专项的总体目标是针对恶性肿瘤等10类（种）重大疾病，自主研发和技术改造一批药物，完善国家药物创新体系，提升自主创新能力，加速我国医药研发由仿制走向创新，医药产业由大国向强国转变。

中国科学院院士施一公说，重大新药创制国家科技重大专项支持超过3000个课题，中央财政投入233亿元。在专项支持下，2008年—2020年，我国合计上市一类新药68个，2021年仍有受益该专项活动的一类新药获批上市。

大力推进医药创新成果产业化

不过，目前医药行业发展的困难挑战也不容忽视，行业投融资不确定性增加、国际竞争加剧、创新生态仍需完善。何亚琼说：“基础研究薄弱，同质化竞争严重，产学研协同发展不畅，研发成果转化率低，创新药‘最后一公里’问题仍然存在。”

对此，王江平建议，要大力推进医药创新产品产业化。支持企业加强新靶点、新机制、新类型的创新药研发布局，力争在重点新兴领域实现突破。加快推动医药工业数字化转型，推动人工智能、云计算、大数据等技术在药物研发领域的应用，提升靶点发现、药物设计及作用机制验证效率。

“我国要加强生物医药产业的创新能力和创新体系建设。”中国科学院院士魏于全说，目前要重点发展生物技术药物、化学药新品种、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料包装材料与制药设备等；将传统制药公司、生物技术公司等作为创新主体，以高校和科研院所作为技术支撑，以政府创新基金、风险投资公司、私人资本等投入，加速高端人才的聚集；加强知识产权保护，抢占世界生物医药行业的制高点，加强国际合作，融入全球生物医药创新体系等。

国家卫生健康委员会科技教育司司长杨青说，我国卫生健康科技创新的战略目标是：到2023年，重点领域关键核心技术能力大幅提升，原始创新能力显著增强；基础研究取得一批重大成果，国家战略科技力量显著提升，形成富有国际吸引力的创新生态，科技创新成为经济发展、民生改善和国家安全的有力保障。