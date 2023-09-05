靶向纳米球有效改善癌症诊疗

美国纽约大学阿布扎比分校的研究人员在基于光的癌症治疗方面取得了重大进展。他们开发了一种具有生物兼容性并且可生物降解的肿瘤靶向纳米球，能将肿瘤检测和监测与有效的光触发癌症治疗相结合，显著提高了现有基于光的疗法的有效性。相关研究4日发表在美国化学会期刊《ACS Nano》杂志上。

非侵入性疗法、基于光的疗法、光动力疗法（PDT）和光热疗法（PTT）有可能成为传统癌症治疗的安全有效的替代方案。然而，到目前为止，有效的基于光的癌症治疗技术发展一直受到溶解性差、稳定性低和缺乏肿瘤特异性等问题的阻碍。

PDT和PTT使用不同的方法攻击肿瘤。PDT使用激光照射来激活光敏剂，以产生活性氧，这是一种对癌细胞有毒的高反应性化学物质。在PTT中，一种名为光热剂的分子将吸收的光转化为热，由此产生的高温会全部或部分破坏肿瘤组织。

此次，研究小组开发了一种多功能的肿瘤靶向纳米球，它可保护封装的光敏剂和光热剂不被降解，并将这些分子直接输送到癌细胞。纳米球通过热成像和荧光成像以及磁共振成像实现肿瘤检测和监测。纳米球还促进了近红外激光诱导的PDT和PTT，这两种光疗结合在一起可以提高缩小肿瘤的效率。

研究人员表示，由于活性氧是一种寿命非常短、作用半径有限的高反应性化学分子，因此必须在肿瘤组织中存在足够数量的光敏剂分子，才能使PDT有效。此外，PTT所需的局部热疗依赖于光热制剂在肿瘤内的大量积累。此次开发的纳米载体能够提高光敏剂和光热剂输送到肿瘤的效率，这是一个重大进步。