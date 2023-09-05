警惕肌肉骨骼疼痛 远离不当生活习惯

近年来，慢性肌肉骨骼疼痛的发病率不断攀升。长期的疼痛会导致工作情绪低落，工作效率下降，从而严重影响患者的工作能力和生活质量。首都医科大学附属北京康复医院骨科康复中心主任杨华清在做客“人民好医生”科普访谈节目时表示，要养成健康的生活和运动方式，警惕不良习惯带来的慢性损伤。

肌肉骨骼失调 不当姿势是“元凶”

“产生肌肉骨骼失衡的原因主要是姿势不当，此外，关节损伤或者肌肉过度代偿等都会导致肌骨失调。”杨清华介绍，在长期的伏案工作中，很多人有探头、耸肩、含胸等习惯，这几种看似常见的姿势却很容易造成身体肌肉损伤。

杨清华说，当我们长时间低头操作电子产品时，由于时间过长，低头角度过大，尤其当角度大于60度的时候，极易造成颈椎的慢性损伤。如果长时间保持伏案姿势，头部前倾会导致颈部出现慢性损伤。习惯性耸肩则会导致局部肌肉过度劳累，引起肌肉劳损。如果有含胸的习惯，会因肌肉失衡，胸大肌过紧，菱形肌和斜方肌中下束拉长，产生肌肉酸痛。

由于久坐时很难保持挺立的姿势，身体不自觉会偏向一侧，偏侧的姿态易造成单侧腰脊组织拉伤，另外一侧的组织会受到挤压伤，从而导致身体慢性疼痛。翘二郎腿是我们日常很普遍的一种姿势，短时间不会造成不良影响，但长期跷二郎腿会造成骨盆损伤，甚至造成脊柱倾斜，腰背部肌肉也会因不均衡负重，产生酸痛感，甚至产生腰椎疼痛等疾病。

不可忽视的慢性肌肉骨骼疼痛

杨清华表示，慢性肌肉骨骼疼痛是指发生在肌肉、骨骼、关节、肌腱或软组织等部位超过3个月的疼痛。其包括常见的慢性关节痛、颈肩痛、腰背痛、肢体疼痛、脊柱相关疼痛、纤维肌痛及肌筋膜炎等。杨华清说，人体是一个严密的有机整体，当我们打破这种平衡的时候，就会造成慢性损伤。

“慢性劳损会造成身体的受力不均匀，长时间保持一个姿势，长时间反复重复某种动作，压力过大的一侧，会出现严重损伤，压力小的一侧会因局部组织过于牵拉，造成痉挛、缺血，形成整体伤痛。当人体习惯沿着错误的运动模式进行运动，更加重了身体损伤。严重时身体因疼痛会失去平衡，容易出现摔伤的情况，尤其对中老年人群，更容易出现生命危险。”杨清华说。