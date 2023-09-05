新靶向疗法给肿瘤生长装上“刹车阀”

据《自然》旗下《癌基因》4日报道，美国普渡大学研究人员开发出一种新的癌症疗法，通过诱骗癌细胞吸收阻止细胞分裂的RNA片段来攻击肿瘤。在为期21天的研究过程中，接受新疗法治疗的肿瘤尺寸没有增加，而未经治疗的肿瘤在同一时期内尺寸增加了两倍。

癌症几乎可发生在人体的任何部位。其特点是细胞分裂不受控制，可能会忽略死亡或停止分裂的信号，甚至逃避免疫系统。新疗法在小鼠模型中进行了测试，将靶向癌细胞的输送系统与经过特殊修改的microRNA-34a结合起来，这种分子的作用“就像汽车的刹车一样”，能减缓或停止细胞分裂。

除了减缓或逆转肿瘤生长之外，靶向的microRNA-34a还强烈抑制至少3种基因（MET、CD44和AXL）的活性，这些基因已知会导致对癌症疗法产生耐药性。而这种疗法对抗已产生耐药性的癌症时，可单独有效使用，也可与现有药物结合使用。

为了确保修饰后的microRNA-34a能够到达癌细胞，研究团队将其双链连接到维生素叶酸分子上。人体内所有细胞的表面都有与叶酸结合并将维生素吸入细胞的受体，但许多癌症（乳腺癌、肺癌、卵巢癌和宫颈癌）的细胞表面上的叶酸受体比健康细胞多得多。微小的microRNA-34a和叶酸化合物穿透肿瘤的致密组织并与叶酸受体结合，其一旦进入细胞，就能逃离囊泡并减慢细胞分裂。

【总编辑圈点】

癌细胞能够无限增殖并破坏体内正常细胞组织，它失控地分裂，野蛮地侵占，所到之处，哀鸿遍野。人类一直在寻找对抗癌细胞的方法，与它斗智斗勇，减缓它增殖的速度，阻挠它出击的步伐，缩小它攻占的范围。当然，癌细胞不是什么都“吃”，这些方法常常需要“伪装”和“欺骗”。像本文介绍的，研究人员将叶酸化合物和能阻止细胞分裂的RNA片段结合，有了前者的掩护，这种RNA片段得以顺利进入癌细胞，就相当于给疯狂的癌细胞装上“刹车阀”。