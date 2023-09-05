“基因脸谱”上线运营

近日，记者从湖南省芙蓉实验室获悉，全球首个可实现全新、及时、便利个体化安全用药应用场景的“基因脸谱”App平台正式上线运营。

据悉，该成果由中南大学湘雅三医院教授阳国平团队自主研发，这也是全球首个能将个体化用药理论转化为临床用药实践的信息化软件，有望打通基因导向个体化用药的“最后一公里”。

医学研究表明，安全精准用药受遗传因素（个体基因）、药物浓度、联合用药及疾病严重程度等多种因素影响。其中，遗传因素是影响药物个体差异的最主要因素。20世纪80年代，我国启动遗传药理学和药物基因组学研究，并在国际上首次提出和证实药物反应存在种族差异。

2011年，我国成立中国药理学会药物基因组学专业委员会，致力于推动个体化用药的应用和发展。尽管个体化基因导向用药的理论和技术体系日渐完善，但个体化用药的临床推广仍存在“最后一公里”难题，亟须找到合适“中介”，为临床提供个性化用药的可操作便利手段，指导用药及帮助临床医生及时跟踪最新药物基因学新知识等。

2021年，在中国工程院院士周宏灏指导下，阳国平团队研发出了集“基因—药物”知识和个体化临床用药建议为一体的“中介”——“基因脸谱”App。

阳国平介绍，“基因脸谱”以团队多年研发建立的“精准用药知识库”为后台数据基础打造，建立了安全精准用药智能服务体系，包括300+基因位点检测服务、持续更新的知识库等。成果形成后，团队成立了湖南基因脸谱健康科技有限公司启动转化，并开启了长达一年的正式运行前调试、改进及信息安全升级工作。

阳国平表示，在导致死亡的疾病类型中，药源性疾病居第五位，但绝大部分药源性疾病可预防。对此，“基因脸谱”在试运行中增加了新研究成果，新增了妊娠用药、儿童用药、用药交代、输液配伍禁忌等及时查询服务，助力实现安全精准用药。

为保障个人信息安全，“基因脸谱”还采用了数据加密、数据安全查询、数据可信交换等信息安全技术。目前，“基因脸谱”已正式获得由公安部监制颁发的“国家信息系统安全等级保护三级认证”。