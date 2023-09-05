早日“唤醒”孩子心中沉睡的“好奇”

1988年，一部电影《雨人》上映了，首次将“自闭症”这个疾病带入了公众的视野。时隔20年，联合国通过决议，2008年4月2日，第一个“世界自闭症关注日”问世，以提高公众对自闭症诊断、研究和自闭症患者的关注。

自闭症，在医学上称之为孤独症。社会上还有个温暖的叫法，称这群患病的孩子是“来自星星的孩子”。他们具有相似的特点：社会交往障碍、交流障碍、兴趣狭窄和刻板重复的行为方式。这几组症状就是孤独症的核心症状。孤独症是一种广泛性发育障碍，多起病于3岁以内。发病率近年来呈现升高趋势。全球最新流行病学数据显示，孤独症的发生率在1%左右。2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%。这其中，许多自闭症儿童没有被及时发现、诊断，更说不上治疗。

自闭症是在一定遗传因素作用下，受多种环境因子刺激导致的弥漫性中枢神经系统发育障碍。临床上尚无特效药物治疗，特殊教育和训练是主流方法。然而，训练为主导的干预方式，无法充分激发患儿内心主动参与的好奇与愿望，行为训练过程艰难，且效果难以持久。

作为北京市卫生健康部门指定的儿童残疾评定机构，每年我们承担着大量儿童筛查诊断的工作。面对着患儿父母拿到“孤独症”诊断单时绝望的眼神，感受着他们痛苦的心境，为家庭减轻病痛、为患儿走向康复的使命感和责任感油然而生，催促着我们在孤独症研究与治疗之路上奋勇前行。

是否有一种干预方法可以变被动为主动，顺应孩子自然的心理发展特点，让患儿自然、积极参与其中？功夫不负有心人，在长期临床实践、探索和学习的基础上，2018年，借鉴法国“绿房子”模式，北京回龙观医院建立了国内首家孕婴幼心理健康中心，以顺应儿童心理发展特点，对婴幼儿行为进行细致入微的观察、自然互动为治疗理念。通过精神分析师带领，精神科医生、儿科医生、心理治疗师共同参与治疗，取得了良好的效果。

该中心通过营造安全、稳定、温馨的互动环境，为患儿和照料者提供了科学的示范。治疗团队通过敏锐的观察，及时接收到患儿释放的微弱信号，将它进行放大并及时反馈，帮助家长识别患儿独特的社交“微信号”，最终“唤醒”患儿心中沉睡的“好奇”。

自闭症的发生是生物、心理、社会因素共同作用的结果，治疗关键在于早期对易感因素进行控制。今年，北京回龙观医院将启动针对4-9月婴儿的孤独症早筛项目，将筛查时间前移，希望这一方法能够造福更多家庭，让更多患儿找回童真与快乐。

（作者为北京回龙观医院副院长）