北海牧场：坚持以食物自然的力量传递本真快乐的理念

8月28日，北海牧场在北京中华世纪坛举行小果泥酸奶新品游园会，宣布即将推出小果泥酸奶黑加仑桑葚味，丰富产品口味，为消费者提供更多选择。活动现场，北海牧场还带来了寓教于乐的儿童舞台剧表演，受到家长和孩子的欢迎。

当下，年轻消费者更加注重品质生活和健康消费，对乳品选择兼具健康、营养、好喝等多种需求。健康理念推动生产升级，乳制品行业不断丰富产品供给模式。北海牧场小果泥系列低温酸奶，主打配方简单、好喝更安心，产品配方中只有生牛乳、苹果汁、果泥、乳酸菌，其中果泥不加一滴水，只用天然水果来调味，打造健康美味的乳品。

小果泥酸奶自推出草莓樱桃口味和香蕉牛油果口味以来受到广泛认可和青睐，不仅助力北海牧场拿下2022年天猫淘宝低温酸奶热卖榜Top1，还在2023年ISEE全球食品创新奖中凭借酸甜口味、细腻口感及干净的配料，入围产品&品牌类“创新品牌百强榜”。

据北海牧场首席运营官王悦霖介绍，“为了给消费者最好的体验，前期果泥的选材超过25种，两两搭配进行了超过5000次的口味实验，尽可能在小果泥酸奶中保留自然的本真水果香甜，保护孩子本真的味蕾，同时满足对营养的需求。”即将上市的小果泥酸奶黑加仑桑葚口味，将坚持使用简单干净的配方和双重水果果泥，优选布劳德黑加仑和德昌桑葚，带来酸甜味道、清新果香和奶香醇厚的体验。新口味的出现，不仅可以满足消费者对酸奶多样口味、复合口感的需求，而且有很丰富的营养价值。

健康品质与美味享受，是北海牧场一直以来的追求。作为一家专注乳品创新的品牌，北海牧场坚守品质管理和产品创新，推出了宝石家族（宝石碗、 宝石瓶）系列，小果泥酸奶系列、7种益生菌系列、轻酪乳，以及多种常温产品等，不断满足个性化消费催生的多元需求，旨在为消费者提供更健康、更营养、更美味的乳品。

在创造自然健康好产品的同时，北海牧场始终关注青少年身心健康，积极参与青少年相关的社会活动。“1棵树·1世界”世界少 科技艺术巡展现场，北海牧场打造了本真世界区域，邀请参展家庭与品牌旗下宝石碗、小果泥酸奶等核心产品深度互动，打开对自然的想象，用绿意和本真感受世界。新品游园会活动中，北海牧场还准备了精彩的儿童舞台剧表演，讲述了黑加仑坚持做好喝健康酸奶的初心，拒绝白砂糖、甜味剂，历经多次尝试，最终与桑葚完美包容，变成了小朋友们喜欢的酸甜口味的故事。这场从孩子视角创作的舞台剧，引领现场小朋友发现自然和世界的多样性，告诉大家要保持好奇心、包容心和共情力，同时也传递出品牌追求简单美味的初心。

北海牧场自创立之初就坚持以食物自然的力量，传递本真快乐的积极理念，关注并助力青少年健康成长，与ANOBO培养少儿全球素养、共创高质量家庭陪伴的追求不谋而合。此次展览中，北海牧场与ANOBO进行展项共创，携手打造沉浸式教育体验，带孩子们在艺术、科技、生态教育融合的展项中探索世界。谈及此次合作，哥伦比亚大学全球中心｜北京 ANOBO项目官、北师大－ANOBO少儿全球素养课题组研究员王涵茜表示：“大小观众们来到‘本真世界’，以任务为驱动，体验北海牧场精灵的一天，最终收获对本真的诠释，带着本真之心去创建更好的世界。期待之后可以与北海牧场继续助力大国少年的成长，共同推进少儿全球素养教育。”

北海牧场首席运营官王悦霖表示，“未来，我们将继续努力，用更优异的品质、更丰富的活动，为少年儿童提供身体和精神上的双重助力。”小果泥酸奶黑加仑桑葚口味即将于9月份上市，新口味、新体验，带来更多健康美味新选择。