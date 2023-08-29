北京市101家医疗机构开展医务社会工作

学思想 强党性 重实践 建新功

昨日，北京市卫健委召开“学思想、护健康，推动首都卫生健康高质量发展”系列之医务社工专题媒体沟通会。北京青年报记者从会上获悉，经过一段时期的探索，本市医务社工相关工作取得初步成效，截至目前，全市开展医务社会工作的医疗卫生机构已有101家，其中三级医疗机构54家，较2019年增长184%；全市共有医务社会工作者306人，其中三级医疗机构194人，较2019年增长131%。

会上，市卫健委副主任、新闻发言人叶小敏介绍，今年，市卫健委遴选培育了25项医务社工示范项目，在医院病房、急诊、门诊等不同场域，覆盖传染病、儿童血液病、唇腭裂、产科、认知障碍、青少年情绪障碍等不同病种，融入康复管理、慢病管理、安宁疗护、多学科诊疗团队等，利用社会工作个案、小组等专业方法，为有需求的患者及家属提供心理疏导、困难救助、社会支持等人文服务。截至目前，个案服务4000余人次，小组服务5700余人次，社区服务37000余人次。

以首都儿科研究所开展的“血液病儿童治疗初期医务社会工作介入”项目为例，医务社工们运用病房陪伴、心理疏导、艺术疗愈、小组支持等专业方法，解决患儿和家属因疾病而产生的心理、经济、康复等疾病应对方面的问题。项目开展期间个案服务患儿92人，276人次；小组12次，121人次。

在医务社工发展体系方面，叶小敏介绍，市卫健委按照“点”“面”结合、以“点”带“面”、构建各级医疗卫生机构协同推进、公共卫生单位积极探索的医务社工发展体系。截至目前，开展医务社工服务的综合医院33家、专科医院27家、中医医院7家、基层卫生服务机构33家、公共卫生机构1家。

如何打造医务社工人才队伍？据叶小敏介绍，医务社工主要有招聘、转岗、购买服务等三种来源，根据岗位胜任力需求，按照线上与线下结合、理论与实务融合、督导和培训并行的思路，打造一批适合卫生健康需求的复合型医务社工人才。

丰富的社会参与也在持续拓展本市医务社工发展格局。例如，本市链接社会资源，联合韩红基金会等公益组织机构，开展医务社工驻点项目，向有发展意愿且服务专业性不足的医疗卫生机构派驻医务社工。截至目前，本市已完成首批30家医疗卫生机构派驻工作，启动了第二批15家遴选派驻工工作，有效拓展了医务社工发展格局。