推动电子处方在更大范围通行（微观）

电子处方流转，并非简单地将医院处方电子化，其目标在于带动医疗服务模式升级，提升群众求医问药的满意度

黑龙江省孙吴县、湖南省湘潭市等地分别开出首张医保电子处方；安徽省、陕西省、甘肃省等地启动医保电子处方中心建设；福建省195家定点医药机构实现电子处方在医保经办机构、定点医疗机构、零售药店的顺畅流转……一段时间以来，全国多地大力推进电子处方流转，为广大参保患者带来更多便利。

传统就医模式下，参保患者必须先挂号找医生开处方，再到医院药房取药。倘若就诊医院没有所需药品，就得到其他医院就诊。这不仅给患者带来麻烦，还导致“因药就医”问题不时发生。电子处方有助于克服这一问题。就诊医院将电子处方同步流转至医保定点零售药店，参保人就可自行选择定点零售药店取药结算。

电子处方流转，并非简单地将医院处方电子化，其目标在于带动医疗服务模式升级，让参保人可以就近取药，提升群众求医问药的满意度。和传统纸质处方相比，电子处方可以实现对开方、审核、发药全流程的精准管理，有效保障患者用药安全，并提高监管效率和信息可追溯程度，助力守好参保群众的“看病钱”“救命钱”。

电子处方的使用范围越大，带给参保患者的便利就越多。按照国家医保局要求，今年年底前，各省份要依托全国统一的医保信息平台电子处方中心，建立健全全省统一、高效运转、标准规范的处方流转机制，实现省域内“双通道”处方流转电子化。截至7月18日，已有26个省份依托全国统一的医保信息平台，完成省级统一的医保电子处方中心上线应用，可实现全国跨省的电子处方流转互认及医保线上结算，接入定点医疗机构1.02万家、定点零售药店6.63万家，方便参保人买药。在跨省就医增长较快的背景下，加快推动电子处方在更大范围内通行，才能更好满足群众便捷就医取药的需求。

推动电子处方流转，是一项复杂的系统工程，还存在一些亟待解决的现实阻碍。一些定点医疗机构只有在院内药品“无库存”的情况下才让处方流出外配，还有一些地区对医生和药师等相关人员培训不够，对电子处方流转结算相关流程不熟悉，难以满足患者的用药需求。推动医保电子处方流转由定点医疗机构流向定点零售药店的单向流转升级为区域内的多向流转甚至跨区域流转，还需要进一步提升医疗机构的参与积极性，弥补信息化建设、机构资质认定、人才配置与培训、患者信息保护等方面的短板。一个一个环节抓，一步一步扎实推进，加强配套能力建设，电子处方流转的中梗阻问题必将迎刃而解。

便捷就医、便捷取药一直是广大群众的期盼，在互联网技术应用日新月异的当下，加快推动电子处方流转，是改善患者就医体验的题中应有之义。紧盯各个环节，不断打通堵点、破除痛点、解决难点，让电子处方在更大范围顺畅流转，定能让更多患者享受互联网技术带来的实惠，不断提升群众就医获得感。

《 人民日报 》（ 2023年08月29日 05 版）