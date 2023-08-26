做好援外医疗需要一种情怀

在卢旺达东方省基本戈医院，中国援卢旺达医疗队队员李俊升为患者做检查。新华社发

【走近最美医生】

编者按

诊室、手术台、实验室，他们在挽救生命的征程中从未缺席；开方、看病、救人，他们一次次临危受命，担负起重托。

中央宣传部、国家卫生健康委日前发布2023年“最美医生”先进事迹。他们中有的带动全县千名医务工作者成立志愿者服务队长期奉献社区乡村；有的带领医护团队迎难而上救治新冠危重症患者；有的不断提升护理工作精细化水平，成立特色护理亚专业；有的放弃国外优厚待遇毅然回国，带领团队大幅提升乳腺癌患者生存率；有的援外抗疫，毫无保留分享中国抗疫经验……

“最美医生”的美，不仅是内心的善良，更是肩上闪闪发光的责任、是冲在最前面的担当、是素养和专业的曙光。本版今起走近最美医生，听他们讲述护佑生命的动人故事！

卢旺达，位于非洲中东部的东非高原上，素有“千丘之国”之称。

从未想过，我会和它有什么交集。直到2007年8月，参加中国援外医疗队被派驻卢旺达后，我和它结下了不解之缘。

先后六次，一次次的奔赴；十载时光，在我国政府援助卢旺达的马萨卡医院和基本戈医院，一段段珍贵记忆浮现在眼前——

起初，由于文化和语言差异，在同当地医护人员和患者交流时，遇到过不少困难。

卢旺达不但医疗硬件、软件缺乏，也非常需要医生，一些常见病、多发病经常得不到及时治疗。这时，需要医生发挥个人主观能动性，因地制宜，迎难而上，解决实际问题。

因为缺乏临床微创医疗设备，我们更要凭借过硬的技术，把刀口尽量开小一点；危重患者术后没有ICU护理，医生术后查房频率要高一些；患者术后因经济困难无法加强营养时，中国医生还会把自己的餐食送给他们......

刚开始，当地患者可能怀疑我们能否看好病，后来发现中国医疗队员的知识技术能实实在在帮助他们，真心真意地为他们治病、解决病痛。

心意相通了，一切也就逐渐默契了。

皮埃尔·恩森吉尤姆瓦是基本戈医院的护士长，同我们合作多年，早已成为老朋友，非常佩服中国医生的敬业精神。

每逢周二周四，是中国医生的手术日。这一天，我平均要完成6台外科手术，最多的时候要做8台，经常午后两三点才能吃到热乎饭。可是，我一点也不觉得累，一上手术台我就满血复活。

2008年5月，基本戈医院外科收治了一位女患者，经检查诊断为腹腔巨大肿瘤，需要尽快手术切除。那时，医院既没有剖腹探查手术器械，也从没做过这样的手术，艰难可想而知。

必须和时间赛跑。仅仅一周时间，我们在准备手术所需器械的同时，为患者做围术期准备，以降低手术风险。最终，手术顺利进行，历时约2.5小时，患者腹腔的巨大肿瘤被完整取出。这次手术填补了该院的技术空白。

医生的职责是治病救人，但人心是相通的，我们援外医疗还有另一重意义，就是增进中国人民和非洲人民的友谊。

2012年，我参加过一次大使馆组织的义诊，当地北方省鲁林多医院，地处高山，交通非常不便。当他们听说中国医生要来，早早等候在了门诊大厅。

有一位患者，多年腰腿疼，拄着拐杖，在当地就诊多次也不见好，非常不方便。我们中医的大夫用了30多分钟针灸、20多分钟拔罐，他当时就把拐杖丢了，下床走起路来。

他们觉得很神奇，对中国医疗队留下了深刻印象。当天，我们看了300多病人，做了6台手术，还捐赠了一些医院急需的医疗物资。

援非之路，山高路远，做好援外医疗工作需要一种情怀！自1982年开始，中国向卢旺达派遣援外医疗队，如今已是第23批，我有幸先后参加第13批、15批、16批、18批、20批、22批中国援外医疗队，10年来共诊治患者1.2万余人次，完成手术2500多人次，救治危重病患200人次。

我们不但救治患者，也会帮助当地的医院和医务人员提高管理水平和技术水平。医疗队的每一位队员，都会在被需要的时候赶赴医院，无论何时。

还记得2011年8月，中国政府援助的马萨卡医院开始运营。由于人手紧缺，中国医疗队到达卢旺达后即刻进入医院开始工作。我们积极和医院沟通，从零做起，建立了外科病房，建立并规范门诊制度、查房制度、手术日制度、围术期管理制度以及出院复查制度，建立术前麻醉访视制度，完善签署麻醉和手术同意书制度，规范术后护理制度。

令人欣慰的是，随着各项外科制度的建立和完善，当地医护人员的水平在不断提升，马萨卡医院的手术种类和难度也逐渐增加。

印象最深刻的一次是我们成功为卢旺达一位18岁的男性患者进行了后腹膜大纤维瘤切除。患者是位孤儿，发病3年，腰背酸困，偶尔觉腹部胀痛，在当地多家医院就诊，但因瘤体靠近下腔静脉而得不到手术治疗。

听说马萨卡医院有中国医生，患者想过来试试看。接诊后，我们考虑患者这么年轻，如果不手术没有出路。这个风险值得担当！

经过精心准备，由我主刀，中国医疗队其他医生和马萨卡医院医生当助手，经过3个多小时的细致操作，成功将瘤体和下腔静脉分离，完整切除纤维瘤。手术的成功，不仅使马萨卡医院外科技术水平实现了跨越式发展，也大大扩大了中国医疗队在卢旺达当地的影响力！

近年来，随着健康中国战略的实施，援外医疗也踏上这班快车，发生的变化非常大。一是我国援助非洲医院的数量和援助医疗点不断增加，就诊患者越来越多。就拿我在卢旺达的基本戈医院来说，以前每年的就诊患者也就一两万，现在能达到三四万。二是援助的医疗设备不断升级，大大方便了受援医院的工作。以前的血液科只能做一个血尿便常规、疟原虫图片检查，现在可以进行血液生化、激素水平测定、疟原虫免疫反应测定等，原来的黑白超声也换成了彩色超声。三是人员培养逐渐取得了明显成效。10年前我们带的学生现在已经成了科室骨干，有的还当了科主任，把中国医生好的管理理念、治疗理念都贯穿在日常工作中。

如今，看到曾经遭受病痛折磨的非洲人民能够得到及时治疗，能用自己的医学知识实实在在为当地百姓解除病痛，这是医者的初心和使命，更是中国医生对生命的尊重。我们赢得了当地百姓的敬重和信任，成为了最受欢迎的人！