现制饮料，好喝与健康能否兼得

早上八点半，从事文字工作的小花（化名）开始了一天的工作。为了缓解工作的焦虑，每周有两三天，她都会点上一杯奶茶。“比起瓶装饮料，现制奶茶口感更好，选择更多，更新也快，自己选择配料、甜度的过程也十分享受。”在小花眼中，“这是当代年轻人的生活仪式感。”

像小花这样的年轻人不在少数，他们的追捧与现制饮料行业的快速发展不无关系。其中，以茶、水果、奶等为主要原料制售的新茶饮品牌更是层出不穷。中国连锁经营协会公布的《2022新茶饮研究报告》显示，截至2022年年底，全国新茶饮门店总数达48.6万家。但与此同时，现制饮料中添加剂种类与剂量的不透明、标准化程度低等问题，亦屡屡引发关注。

那么，现制饮料的诱人之处，究竟有哪些？又该如何兼顾“好喝”与“健康”？

1、成分不明：“新鲜”背后的隐忧

饮料的历史，源远流长。当人类甫一进入文明之门时，便不再满足于仅仅将水作为日常饮用的对象。早在数千年前，利用剩余粮食发酵而来的啤酒，已刺激着埃及和两河流域一带先民的味蕾。在地中海沿岸的古希腊和古罗马，葡萄酒成为达官显贵桌上的标配。近代以来，茶、咖啡、可可等植物制成的饮料，更是随着欧美航海家的风帆，抵达了世界各个角落。随着工业化的发展，饮料的制备，进入了流水线时代，在种类极大丰富的同时，也逐渐分化出现制现售、预包装等不同“流派”，以其各自特点，满足着不同饮料爱好者的喜好和需求。

在今天这个生活节奏极快的时代，对于现制饮料的诱人之处，不同爱好者给出了自己的答案。

“我几乎每天都会喝咖啡，工作日会点外卖，周末会去咖啡店。”有着多年咖啡饮用习惯的九莉（化名）说道，“除了提神之外，咖啡可以给我心理上营造出一种工作的状态，就像在自习室看书比在家效率高一样。”

“对我来说，奶茶可能是一种不那么日常、却又比较容易获得的东西，心理上会有一种小小的满足感，而买瓶装饮料就不太会有这种感觉。”小花补充道。

“现制饮料最吸引我的地方，可能是新鲜吧，感觉防腐剂应该没有那么多。”每周都会喝奶茶的雪松（化名）说，“而且新品、联名款推出的频率都会高一些，更能满足好奇心。”

新鲜感、氛围感、即时满足感……说起现制饮品的魅力，受访者多围绕以上几点说开来。在采访中，大部分受访者也表示，自己在点现制饮品时，一般都会选择无糖，理由大多是不爱吃甜、偏爱原味、担心增重等。不难看出，在畅饮的同时，年轻消费群体对健康也颇为重视。

“其实我是个挺在意食品成分是否健康的人，可一旦情绪出了问题，还是会习惯喝一杯。”尽管购买时会尽量选择无糖且配料简单的款式，但几年下来，小花的体重、睡眠还是有一些变化。

“我偶尔会遇到一些血脂异常的患者，尤其是女生，在膳食调查的时候，发现她可能不喜欢吃肉，但却喜欢喝奶茶。”首都医科大学附属北京天坛医院临床营养科副主任医师许英霞说，“其实奶茶这类饮品，隐含的热量和糖分，还是不低的。”

“我比较在意食品配料，希望现制饮料也能标注出来。”雪松补充道。

2、标准不一：逐渐披露的成分

一杯奶茶的热量，究竟是多少？杯中的成分，到底有哪些？不同的奶茶店，含糖量等标准是否统一？

“我在4年前带领学生做过一个小型调查，发现这些现制饮料的质控做得并不好，同一家店不同人对于3分糖、7分糖的把握可能相差很多，检测中还发现一份3分糖的饮料比同一家店半糖的饮料糖量添加还多的情况。”北京大学公共卫生学院副院长、营养与食品卫生学系教授许雅君接受记者采访时表示，“不同奶茶店的‘3分糖’含糖量也有很大差异，这可能就是现制饮料不好明确标注含糖量的原因之一。”

“其实我不太建议大家经常喝奶茶，因为你不知道喝下去的都是什么。”许英霞说，“瓶装饮料上起码还会标注具体成分，知道里面都放了什么。但奶茶一般不会标注。”

目前，我国对预包装食品的标签内容有明确规定，要求写清食品名称、配料表、净含量、致敏物质等等，而对于现制现售食品，尚无硬性规定。

“之前有餐饮品牌做过类似的尝试，但效果不太理想。比如餐厅做一道宫保鸡丁，要怎么标营养成分呢？还是有一些执行上的问题。”科信食品与健康信息交流中心钟凯建议，从产业链上游入手。

“比如说最终做出来的成品不好作具体规定，但它使用的原材料可以监管起来，水果要有水果的采购标准，奶要有奶的采购标准，添加剂的量也要有标准，都要通过正规渠道采购。把前端监管好，不论商家在安全范围内如何配比，成品不太会出大问题。”钟凯说。

如今，现制饮料品牌对用料健康也越发重视，有品牌打出“真奶”“真茶”“真蔗糖”等口号，有品牌强调使用健康的天然甜味剂。比如近日，某茶饮品牌就通过官方账号公布了6款产品的热量和营养成分。

“把成分标注出来会让消费者喝的更明白，这很值得提倡。”但许雅君坦言，“标注之前还需要整个制作过程添加量的相对‘标准化’，否则写在标签上的数字是没有意义的。”

3、摄入可控：标准化进程加快

现制饮料离不开人工操作，而一旦涉及人工操作，便很难如机器一般时时精准。

在受访者中，雪松曾有过在某连锁新茶饮品牌门店打工的经历。据她介绍，“刚上班的时候会收到一张单子，上面有各种饮料的制备流程，每一种配料要放多少，都有具体的要求，我需要做的就是背熟，严格按流程操作，目前规模较大的连锁品牌，门店制备一杯饮料，个人操作空间其实并没有那么大，标准化程度还高一些。”

记者查阅相关国家标准发现，包括GB/T10789-2015《饮料通则》、GB7101《食品安全国家标准 饮料》、GB2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮料和制作料》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB14880-2012《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》在内的多部现行国家标准，对饮料制备过程中可能涉及的成分均作出了具体规定。以甜味剂阿斯巴甜为例，在饮料类食品中，按照现行国家标准是被允许在果蔬汁（浆）类饮料、蛋白饮料等6种饮料中添加的，最大使用量均为0.6g/kg，固体饮料则按稀释倍数增加使用量。而现制饮料作为单独一个品类，目前尚未制定专门的国家标准，对这一品类的监管，多是参照上述标准执行。

“《饮料通则》是中国饮料工业协会提出的，主要针对的是预包装类饮料，现制饮料是不在这个里面的。”钟凯解释道，“严格来说，现制饮料这个品类其实算是餐饮行业，只要是人在操作，就很难百分之百标准化。但是比如全糖、半糖、少糖的剂量、是用糖还是甜味剂等等，企业内部甚至行业内部可以建立相对统一的标准，避免出现一家店的半糖比另一家店的全糖还要甜的情况。”

尽管尚无国家标准，但最近几年，针对现制饮料行业的快速发展，不同社会团体先后提出了团体标准供行业遵守。2019年12月，中国烹饪协会率先发布团体标准T/CCA 009-2019《现制饮料操作规范》，对现制饮料的术语定义、分类、场所设施、设备原料、食品添加剂等作出了规定。2021年3月，福建省连锁经营协会发布团体标准T/FJCFA 0001-2021《现制奶茶》。随后，海峡两岸茶业交流协会发布《茶类饮料系列团体标准》，明确了现制奶茶、现制奶盖茶等5类产品的范围、要求、检验规则等，要求中进一步细分了微生物限量、污染物限量、食品添加剂等具体指标。中国连锁经营协会近些年也相继发布了《现制茶饮术语和分类》《现制茶饮门店食品安全自查指引》等团体标准，现制饮料行业的标准化进程正逐步加快。

“总体来说，加工类食品还是不如天然的好，特别是提示了孕妇、儿童慎用的食品，建议大家控制一下摄入量。”许英霞说，“一周或者一个月限定几次，适可而止就好。”

（本报记者 贾月洋）