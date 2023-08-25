新华社北京8月25日电 题：基层卫生健康服务如何更便民惠民？解答来了

新华社记者李恒

基层医疗卫生机构在我国医疗卫生服务体系中，一直发挥着重要作用。国家卫生健康委办公厅近日印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》，提出10条具体措施。目前各地落实情况如何？措施的出台为广大城乡居民带来哪些便利？国家卫生健康委25日举行新闻发布会，就相关问题进行了解答。

多措并举方便群众“家门口”就医

基层医疗卫生机构广泛分布在街道、社区、乡镇、村庄，为群众提供基本医疗和卫生服务，有利于广大群众在“家门口”获得及时、便利的就医和健康服务。

预约号源向基层下沉，推进中高级职称医师值守门诊，方便居民配药开药，加强与签约居民的联系……国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，针对这些具体举措，目前各地结合当地实际情况正稳步推进，逐步到位。在推进和落实过程中，并不要求一蹴而就，有条件的地方可以进一步丰富和细化相关措施。

据介绍，各地创新做法保障群众在基层看病就医更省心更舒心。比如，北京、上海的一些社区卫生服务中心已开展了门诊延时服务，方便社区居民在基层社区得到基本医疗、慢病配药、家医签约、健康咨询等服务；浙江、广东等省份积极推进慢病长处方服务，方便居民特别是老年人配药开药，减少开药频次；吉林、湖南等省份全面推进村卫生室门诊医保结算工作……

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心主任陈应军介绍，为鼓励医务人员参与到延时服务中，马家堡社区卫生服务中心建立激励补偿机制，提供适当绩效补贴，合理安排调休轮休，在职称晋升、评先评优等方面给予一定优先。

偏远地区基层医疗机构日常会面临人手不足问题，是否会影响举措中提到的“推进中高级职称医师值守门诊”工作的推进？

对此，傅卫表示，基层医疗机构要通过内部合理调配人力，用好自身人手；县区卫生健康行政部门要统筹好二三级医院资源，加强外部力量支援；国家卫生健康委正在推进县域医共体、医联体、医疗集团等建设，实现医共体内部人力资源共享；对于偏远地方、服务人口较少的乡村，可以通过远程医疗、巡诊等方式实现服务下沉。

推动更多居民与家庭医生建立双向互动关系

据介绍，家庭医生以全科医生为主，由各类相关专业医生组成，以综合、连续、紧密服务为主，依托基层医疗卫生机构，如社区卫生服务中心、服务站、乡镇卫生院、村卫生室等平台，通过签约形式，为居民提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务内容。

“目前我国家庭医生数量有限，签约服务起步时间不长，主要面向一些重点人群。”傅卫介绍，今年国家卫生健康委在全国范围内组织开展“签而有约 共享健康”主题活动，引导更多群众利用签约服务，推动家庭医生主动联系和服务签约居民。同时，希望居民更多利用家庭医生签约服务，主动和家庭医生加强联系，逐步建立起双向互动关系，使家庭医生逐步成为社区居民身边的医生朋友。

“基层医疗卫生机构服务的重点人群主要包括老年人、残疾人、孕产妇、儿童、慢性病患者等。”陈应军介绍，马家堡社区卫生服务中心对独居、空巢、低保等重点人群建立健康档案，通过家医签约建立固定、连续服务关系，家庭医生通过线上线下方式，为居民提供诊疗、随访、健康指导等服务。

加强对基层医务人员培训

如何加强基层医务人员培训和继续教育？

在中央财政支持下，国家卫生健康委于2018年启动基层卫生人才能力提升培训项目，采取线上线下相结合方式，重点培训乡村医生、全科医生等基层医务人员骨干。据介绍，截至目前，培训项目线下共培训65万名基层医务人员。线上平台陆续征集并制作5000余堂视频课程，面向所有基层医务人员免费开放，注册学习人数超过180万人。

傅卫表示，为提高培训质量和效果，国家卫生健康委在全国择优选取了96家基础设施好、教学能力强、适合人员学习实践的医疗卫生机构作为培训基地。这些培训基地在遴选师资、组织开发课程、开展现场培训等方面发挥了重要作用。

在近期发生的洪涝灾害中，基层医务人员发挥了重要作用。河北省保定市涞水县是近期受洪涝灾害影响较严重地区之一。涞水县九龙中心卫生院院长魏国良说，为确保洪涝灾害后不发生传染病疫情，当地在辖区内30个行政村设置健康监测员，协助疾控等专业消杀队伍进村入户，全面展开环境消毒、病媒控制和饮水安全保障等工作。