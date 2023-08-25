国家卫生健康委：基层卫生健康便民惠民服务举措不要求“一刀切”

人民网北京8月25日电 （闫妍、陈子源）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍基层卫生健康便民惠民服务举措有关情况，并回答媒体提问。

为进一步推动基层卫生健康服务更加均衡覆盖城乡社区居民，国家卫生健康委办公厅于近日印发了《基层卫生健康便民惠民服务举措》（以下简称《基层便民举措》），围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程、改善服务体验、做好慢病管理、提升签约感受等6个方面，提出10条具体措施。

会上，有记者提问，《基层便民举措》提到，推进中高级职称医师值守门诊，但目前我国偏远地区基层医疗卫生机构存在人手不足问题，是否会影响工作推进？

对此，国家卫生健康委基层司监察专员傅卫表示，推进中高级职称医师值守门诊，目的是提升基层门诊服务的质量和首诊水平，更好地满足群众在家门口看病的就医需求。经调研发现，大多数地方经过努力，基层医疗卫生机构可以逐步实现这一目标。

傅卫说，国家卫生健康委将通过多种方式解决相关问题。一是基层医疗机构要通过内部的合理调整安排、调配人力，用好人手；二是县区的卫生健康行政部门要统筹好二三级医院的资源，更好地下沉基层，加强外部力量支援；三是国家卫生健康委正在推进县域医共体、医联体、医疗集团等建设。医联体、医共体等建立了相关制度，由牵头医院定期下派医务人员到基层坐诊，实现医共体内部人力资源共享。对于偏远地方、服务人口少的乡村，可以通过远程医疗、巡诊的方式实现服务下沉。对于确实存在困难的地方，可以积极创造条件，统筹各方面的资源和力量，力争在一至两年的时间实现服务下沉。

傅卫强调，各个地方情况差异比较大，10条举措不要求“一刀切”、一蹴而就。需要的是坚持目标导向、需求导向，努力推动工作。