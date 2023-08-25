国家卫健委：多举措解决基层医疗机构中高级职称医师缺少问题

人民网北京8月25日电 （记者郝帅）8月25日，国家卫生健康委召开新闻发布会，就基层医疗卫生机构便民惠民服务的有关情况，回答记者提问。

会上，有记者提问，在偏远地区的基层机构日常会面临人手不足的问题，这个问题会不会对推动中高级职称医师日常值守门诊造成影响？

对此，国家卫生健康委基层司监察专员傅卫表示，推进中高级职称的医师在乡镇卫生院和社区卫生服务中心值守门诊，目的是希望提升基层门诊服务的质量和首诊水平，能够更好地满足群众在家门口看病的就医需求。

“调研发现，目前，基层的医疗卫生机构还存在着人员不足，特别是中高级职称的医师缺少的情况。”傅卫表示，需要通过多种方式来解决：一是基层医疗机构本身要通过内部的合理调整安排，调配人力，用好自身的人手；二是县区的卫生健康行政部门要统筹好二三级医院的资源，能够更好下沉基层，加强外部力量的支援；三是推进县域医共体、医联体、医疗集团等等的建设，由牵头医院定期下派一些医务人员到基层坐诊，实现医共体内部人力资源的共享。

同时，傅卫还提出，一些偏远地方、服务人口少的乡村，可以通过远程医疗、巡诊等方式来实现服务的下沉。对于个别确实存在困难的地方，也可以积极创造条件，统筹各方面的资源和力量，力争用一到两年的时间来实现这个目标。