国家卫健委介绍《基层卫生健康便民惠民服务举措》落实情况

人民网北京8月25日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委就基层卫生健康便民惠民服务举措有关情况举行发布会，并回答记者提问。

国家卫生健康委办公厅于近日印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》，围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程、改善服务体验、做好慢病管理、提升签约感受等6个方面提出了10条具体措施。会上，有记者提问，目前各地落实《基层卫生健康便民惠民服务举措》情况如何？为城乡居民带来了哪些便利？

对此，国家卫生健康委基层司监察专员傅卫表示，各地将根据三年行动安排，结合各自实际稳步推进，逐步到位，并且在推进过程中，不断提高和完善。也就是说，并不要求要“一刀切”一蹴而就。同时，提出有条件的地方可以进一步丰富和细化相关措施。

傅卫介绍，就目前来看，各地也在积极推进和落实这样一些措施，比如北京、上海一些社区卫生服务中心已经开展了门诊的延时服务，方便社区居民尤其是一些上班上学的居民，能够在基层社区得到基本医疗、慢病配药、家医签约、健康咨询等服务。浙江、广东等省份也积极推进慢病长处方服务，方便居民特别是老年人配药开药，减少开药频次。还有像吉林、湖南等省份，全面推进村卫生室门诊医保结算工作，也就是说把村卫生室也都纳入到医保定点，更加便利村民就近看病开药。

“这些做法，都让群众在基层看病就医更加省心也更加舒心，得到了广大居民朋友的欢迎和肯定。”傅卫说。