探索骨科数智化发展 促进区域骨科诊疗水平提升

近年来，随着数字化与智能化技术在各行业实践应用的飞速发展，如何将数字与智能技术更好与医疗技术相结合成为医疗行业探索和实践的重要方向。近日，由亚太医疗集团与美敦力合作共建的AiBLETM数智骨科诊疗中心（以下简称“数智骨科诊疗中心”）落户江苏省镇江市瑞康医院，助力开展数智化技术赋能骨科发展的应用实践。对此，瑞康医院执行院长朱旻莉、瑞康医院骨科主任刘方刚分享了数智骨科诊疗中心建设的相关目标与实践探索。

朱旻莉认为，数智化是当前医疗领域的发展趋势，如何开展数智化应用，同时满足医院专科发展及患者需求，需要医院管理者们认真思考。此次数智骨科诊疗中心建设，是瑞康医院数智化发展的一次尝试，将瑞康医院的特色专科与美敦力的数智化技术相结合，是为了更好满足患者多元的个性化诊疗需求。

“数智骨科近年来进入了快速发展的阶段。”刘方刚认为，随着老龄化趋势的发展，脊柱外科患者数量不断增长，同时，高龄患者在治疗和康复过程中面临诸多难点。在骨科，尤其是脊柱外科领域的技术发展已相对成熟，但医疗服务质量仍主要依赖于医生的专业训练与实践经验。此次数智骨科诊疗中心建立，引入了数智化的骨科诊疗技术，有助于让复杂的手术简单化、简单的手术标准化。

“智能化技术也有利于培养年轻医生的专业技术。”刘方刚补充说，通过数智技术应用培训，医务人员能更快开展一些需要精细度、经验性的骨科手术，缩短了专业医生培养的时间，有助于提升医疗服务的同质化。此外，3D影像等智能技术的综合应用也有助于医生为患者更好地制定治疗方案，简化就医流程。

朱旻莉还提出，数智骨科诊疗中心的建设，一定程度上改变了诊疗模式与专业医生培养模式。相较于依赖个人经验的传统医疗模式，数智化AI可以将顶尖医生的诊疗模式数据化、标准化，通过数智骨科一体化手术系统，年轻医生就可以使用成熟的模式和技术，既有助于释放年长医生的精力，也有利于年轻医生的快速成长。AiBLETM数智骨科一体化解决方案有机整合了内植入物和脊柱手术机器人，手术导航系统、术中影像系统等智能设备，由大数据连接、Ai赋能，实现术前、术中到术后的全病程管理，让脊柱手术更安全、精准、高效、智能。

“更好地为区域患者提供医疗服务，让患者在本地就能享受到优质的医疗服务，是瑞康医院数智骨科诊疗中心建设的目标。”朱旻莉表示，下一步，瑞康医院将持续运用数智骨科诊疗中心开展专科探索，促进区域骨科发展。将数智骨科诊疗中心建设成开放的专科平台，一方面能够不断促进区域骨科诊疗服务水平；另一方面也可以利用平台邀请外地医院专家为患者解决就医需求。与其他患者不同，骨科患者尤其是脊柱外科疾病患者大多面临行动不便的问题，对他们来说，跨省就医困难重重，能在家门口完成诊疗、手术及术后恢复，是能够切实惠及患者的举措。

据介绍，镇江瑞康医院 AiBLETM数智骨科诊疗中心是美敦力与亚太医疗集团战略合作项目的首个成果，旨在提升骨科临床能力，打造成覆盖镇江、辐射苏北的区域骨科中心，惠及更广泛的患者。（何垚森）