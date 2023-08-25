2023最美医生｜邵志敏：为乳腺癌患者生命健康护航

新华社记者龚雯、徐鹏航

凌晨4点起床，处理夜间收到的邮件并着手安排当日任务；早上6点到达医院，查房、与住院患者交流；经常放弃午饭和休息时间，将上午的门诊延到下午一两点……这是复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任、大外科主任邵志敏的日常。

“只要有1%的乳腺癌患者疗效还存在瓶颈，我们就必须以100%的努力去突破。”从事乳腺癌防治近40年，邵志敏带领团队将收治的初诊乳腺癌患者5年生存率从20年前的79.8%提高到现在的93.6%，帮助数以万计的乳腺癌患者重获新生。

他的一句话，往往是患者的“定心丸”

每周一、周三是邵志敏出门诊的日子。早上8点不到，复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科门口已经有许多患者在排队等待。

门诊室里的专家座椅绝大多数时间是空着的，邵志敏总是在体格检查区和诊室台之间不停走动：先查阅患者病史，到体格检查区为患者触诊，然后回到诊室台前评估既有治疗方案，并给出下一步诊疗建议。看病历、查身体、给方案，循环反复。

“姑娘，你这个内分泌药要坚持吃，不能自己停”“要注意饮食广谱、均衡”，对于来访的患者，邵志敏耐心解答她们的疑问，反复叮嘱。为了确保门诊质量，邵志敏经常占用中午吃饭、休息时间，坚持工作到下午一两点钟，直到让最后一个就诊患者满意而归。

对于正在治疗期的患者，邵志敏往往从检查报告中快速“锁定”核心信息，给出专业治疗方案：“这个指标有些高，需要再复查一个磁共振”“你是保乳手术，还需要做放疗，我给你写好方案，你可以回当地医院做”……

许多患者坦言：“我们大老远来这里看病，就是为了能够得到一个明确的结论，他的一句话就是我们的‘定心丸’。”

用100%努力，去突破1%瓶颈

乳腺癌是全球高发的恶性肿瘤，威胁着女性的生命健康，其中，三阴性乳腺癌因治疗效果欠佳，又被称为“最毒”乳腺癌。

邵志敏在繁忙的临床工作之余，带领团队把三阴性乳腺癌作为攻坚对象。

“邵老师常说，只要有1%的乳腺癌患者疗效还存在瓶颈，我们就必须以100%的努力去突破。”肿瘤医院乳腺外科副主任医师江一舟说。

近年来，邵志敏团队建立三阴性乳腺癌多组学队列，发现中国三阴性乳腺癌独特的突变谱特征，并将三阴性乳腺癌分为四个分子亚型，揭示各个亚型的分子靶标，进而提出“基于分子分型的三阴性乳腺癌精准治疗策略”。

这些研究不仅在国际学术期刊上发表，更实实在在改变了患者的预后，将“最毒”乳腺癌的疗效提升约3倍。

在邵志敏带领之下，团队已有累计10余项成果写入《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范》等国内权威指南，部分编入国际乳腺癌诊治指南。

“既要治好病，也要疗愈患者的心”

邵志敏一直推崇一个理念：良好的心理情绪对于乳腺癌患者治疗康复极为重要，要给予她们更多重新回归生活的精神力量。

2018年，26岁的培培被确诊为乳腺癌，在其他地方“判定”没有手术机会后，抱着最后一试的心态来到邵志敏的门诊。经过多学科会诊讨论，邵志敏给她带来了好消息：可以手术！

手术很顺利，经过一段后续治疗，在一次随访中，邵志敏笑眯眯地对培培说，治疗结束了，要开始新的生活，以后结婚生小孩的话记得告诉他。

培培既惊讶又感动。她后来回忆：第一个反应是邵主任除了治病外，还跟病人说这么暖心的鼓励话；第二个反应是自己竟然还可以结婚生孩子；第三个反应是原来自己已经基本治愈了，特别开心。如今，培培还会抽空在肿瘤医院发起的乳腺癌患者康复沙龙“妍康”里，帮助病友一起走出阴霾。

这一康复沙龙，还延伸出乳腺癌全程管理平台“妍康e随访”。在这里，邵志敏团队为患者建立个体化的随访档案，开通线上线下康复随访绿色通道，并涵盖康复锻炼等多项功能。

“对乳腺癌患者，既要治好病，也要疗愈患者的心。”邵志敏这么说。

国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、全国五一劳动奖章、全国先进工作者……面对荣誉，邵志敏看得很淡。“心怀大爱、手上有‘刀’、思有创新，抚平患者身心伤痛，并帮助她们建立起重新生活和回归社会的信心。”邵志敏说，“这是一个医者的追求。”