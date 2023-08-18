国家卫健委：加大投资支持力度 建设中医药“高地”

在国家卫健委17日举行的发布会上，该委规划司一级巡视员齐贵新指出，“十四五”以来，国家卫健委积极协调国家发改委落实中央预算内投资190多亿元，加大投资支持力度，加快建设中医药“高地”，支持包括中医类国家区域医疗中心、国家中医药传承创新中心、中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院等中医医疗卫生机构项目建设，进一步加快推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，切实增强群众对中医药服务的获得感。

齐贵新表示，中医药事业是卫生健康事业发展的重要组成部分。国家卫健委持续将中医药振兴融入规划、建设、发展的全过程，助推中医药事业高质量发展。在加大投资支持力度的同时，一是发挥中医药特色优势，促进中医药传承创新。按照“中西医并重”的工作方针，落实《“十四五”国民健康规划》，进一步实施中医药振兴发展重大工程，实施中医药健康促进行动，充分发挥中医治未病的独特优势和作用，促进中医治未病健康工程升级，夯实中医药高质量发展基础，促进中医药科技创新。二是做优做强中医药产业，拉动经济稳步发展。围绕中医药养生保健等新型健康产品，推动符合条件的人工智能产品进入临床试验，推进健康用品制造生产；鼓励围绕中医治未病等服务，增加商业健康保险供给；不断优化中医药产业发展环境，推动中医药产业快速发展；指导部分脱贫县将中药材种植作为脱贫增收项目或主导产业，推动中医药产业成为巩固乡村振兴成果、促进农民增收的重要抓手；推动实施中医药现代化关键技术装备项目，提升中医药技术装备水平、产业创新能力及产业化水平，为科学研究和产业发展提供支撑和保障。

国家卫健委新闻发言人胡强强介绍，从2018年开始，国家卫健委、国家中医药局、甘肃省政府已共同举办了三届中医药产业博览会，取得了丰硕成果，第四届博览会定于今年8月23日到26日在甘肃省定西市举办。