单次注射基因疗法能清除艾滋病病毒

美国坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院的科学家17日报告称，基于CRISPR-Cas9基因编辑技术EBT-001可以安全有效地将SIV（猴免疫缺陷病毒）从非人灵长类动物的基因组中去除。这项临床前研究是推动人类艾滋病病毒疗法方面取得的重大进展，相关论文在线发表于《基因治疗》杂志。

研究团队此次在恒河猴中测试了EBT-001，这是一种SIV特异性的CRISPR-Cas9基因编辑工具，靶向SIV前病毒DNA。研究表明，EBT-001有效地从宿主DNA中去除了潜伏于病毒储存库的SIV，并且在动物中未出现脱靶效应。

新技术旨在使用一次性注射治疗方法在大型动物模型组织中永久灭活病毒，此次证明了该技术的安全性。团队在非人灵长类动物中进行了临床前试验。他们将SIV特异性CRISPR-Cas9基因编辑构建体EBT-001包装到腺相关病毒9（AAV9）载体中，该载体可以通过静脉注射到SIV感染的动物体内。接着，他们将10只动物随机分为对照组和治疗组，其中3只不接受治疗，其余的动物接受3种不同剂量的EBT-001单次注射。另外2只动物在另一项单独的研究中使用了更高剂量。

后续的分析表明，EBT-001分布广泛，可到达全身组织，所有重要病毒库中都有SIV前病毒DNA基因编辑的证据。此外，接受注射的动物在EBT-001所有剂量水平下耐受性良好，在动物临床检查或组织病理学检查中没有毒性证据。

研究人员表示，这项成果为正在进行的EBT-101临床试验奠定了基础。这不仅是艾滋病病毒研究领域的一个重要里程碑，还推动了针对单纯疱疹病毒和乙型肝炎等其他传染病的多重基因编辑疗法的开发。