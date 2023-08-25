东京博览会上的抗暑“新玩意儿”

◎本报记者 张佳欣

今年入夏以来，全球多地出现超40℃高温。美国国家航空航天局戈达德空间研究所科学家称，2023年7月是自1880年NASA有记录以来最热的一个月。

与其他国家一样，日本的夏季也越来越炎热。在日本，今年7月至少有53人死于中暑，近5万人需要紧急医疗救助。与此同时，民众对消暑产品的需求也在不断增长。

内置风扇的夹克、颈部冷却器和可提示高温的手表……为应对炎热，日本不少公司正在开发帮助人们消暑解热的产品。在近期日本东京举行的一年一度的“酷暑对策”博览会上，这些公司展示了他们的产品。

自带“风”的服装

据新加坡《海峡时报》报道，大阪的竹马公司与电动工具制造商牧田、纺织公司帝人合作，开发了配备电风扇的适合办公场合穿着的夹克和连衣裙。竹马公司表示，他们开发这些产品的理念是，让用户在不允许穿休闲装的时候穿这类服装。

传统的带风扇服装可能会让穿着者看起来十分浮肿，因为它们需要拉上拉链，而且袖口很紧。但新款夹克不需要扣上扣子，它的结构很特殊，将风扇夹在两层中间，保持空气凉爽。

东京的Liberta公司推出了一系列服装，包括T恤和袖套，这些服装的印花用木糖醇等材料制成，木糖醇与水和汗水发生反应，会使皮肤感觉凉爽。

Kuchofuku公司则展示了一套配有风扇的婴儿背带和床。床垫由一张柔软的网状衬垫制成，底部有一个电动风扇，可从床头板吸入空气，促进婴儿血液循环并保持床单干燥。婴儿背带风扇由电池供电。

此外，为建筑工人生产服装的Workman公司在2020年推出了一款具有“高街风格”的风扇夹克。其机制很简单——将两个手掌大小的电动风扇安装在夹克的背面，由可充电电池供电。风扇往夹克内“吹气”，创造出一个微风徐徐的个人微环境，让穿着者在炎热和潮湿的天气里保持凉爽。

头颈部冷却装置

日本的夏季以湿热的“桑拿天”著称，而今年7月的东京更让人出了不少汗：平均气温为28.7℃，是自1875年有记录以来的最高温度。

日本人口老龄化程度仅次于摩纳哥，位居世界第二。在这个国家，中暑成为导致老年人死亡的致命因素。过去5年中，80%以上与高温相关的死亡都是老年人。

MI Creations是一家主要向工厂和仓库工人销售颈部冷却器的公司。该公司生产一种含有冷却凝胶的颈部冷却器。凝胶在冰箱中放置20分钟后即可使用。将冷却器戴在脖子上会“使整个身体明显凉爽”，降温效果可达一小时。

此外，日本也有不少老人是建筑工地工人或农业劳动者，他们面临的中暑风险较高。对此，兵库县的东洋安全工业公司在“酷暑对策”博览会上展示了一款安全头盔，其底部安装有风扇，可使佩戴者头部周围的空气循环。风扇可拆卸且可充电。

大型冷风机

Earth Blower公司的近2米高的大型冷风机，为经过其展台的参观者带来阵阵清凉。这是一种蒸发冷却器，有各种型号，而且具有灵活性，可轻松运输到目的地，并能提供即时降温。该公司的固定客户是工厂和物流中心，同时也将其冷风机出租给体育场馆使用，在2020年东京奥运会期间的一些体育赛事上，也应用到了这款产品。

这款冷风机还可节约电力成本。据介绍，除周末外，最大的冷风机每天运行8小时，连续运行一个月，通常只需花费约500元人民币。

热警告手表

东京的生物数据银行开发了一种可穿戴设备，能在人们面临中暑风险时发出警报。

当佩戴者的核心体温超过健康限制水平时，热警告手表Canaria会发出蜂鸣声。该手表无需充电即可使用4个月，目标用户是户外工作者和运动员。

该产品目前在日本和欧洲销售。近年来，由于高温热浪的影响，该产品在欧洲国家的需求有所增加。