走近大学生乡村医生（健康焦点）

张小毛去村民家巡诊。

本报记者 吴 君摄

张柔刚（右）上门为村民检查身体。

本报记者 程 焕摄

乡村医生是亿万农民群众的健康守护人，是全面推进健康中国建设的重要力量。今年4月，国家卫生健康委等5部门联合印发《关于实施大学生乡村医生专项计划的通知》提出，“十四五”期间在部分省份实施大学生乡村医生专项计划，由各省专项招聘医学专业高校毕业生免试注册为乡村医生到村卫生室服务，并加大激励和保障力度。

大学生乡村医生的工作生活情况如何？近日，记者在贵州、湖北等地进行了采访。

扎根农村，积极服务村民健康

贵州省铜仁市思南县亭子坝镇幸福村是一个偏远山村，年轻的大学生乡村医生张柔刚守护着全村1621人的健康。

张柔刚出生在思南县凉水井镇，2019年毕业于湖南省永州职业技术学院临床医学专业，之后在铜仁市一家医疗机构工作。2020年4月，张柔刚看到亭子坝镇卫生院招聘大学生乡村医生的公告，报名后被顺利录取。经过培训，2021年11月，张柔刚申请注册成为幸福村的乡村医生。“回到农村，为乡亲们治病是我的梦想。”张柔刚说。

“小青年怎么可能治得好病？”张柔刚初到幸福村卫生室时，村民们并不信任他。有一次，一名血压突然升高的村民来村卫生室就诊，张柔刚给他开了降压药，很快稳住了血压。在诊疗的过程中，张柔刚发现这位村民有感冒症状，也针对性地配了药。平时，除了看病，张柔刚还会主动为村民提供健康服务，按时给重点人群做健康监测，向村民宣讲健康知识，指导正确用药。

张柔刚的辛勤付出，村民们看在眼里、记在心里，很快就接纳了这位年轻村医。72岁的村民何君礼患有高血压和糖尿病，在张柔刚的“管理”下，健康状况一直很稳定。“自从张医生来了，我们看病方便多了，大家都很相信他。”何君礼说。

“贵州省是实施医学专业大学生免试申请乡村医生执业注册改革的省份之一，全省有588名大学生乡村医生在村卫生室服务。”贵州省卫生健康委基层卫生健康处处长王蕾介绍，今年贵州向社会公开发布了1009个村卫生室岗位。

半山腰上，一栋三室一厅的房子，便是湖北省通山县黄沙铺镇西庄村的卫生室，张小毛是这里的乡村医生。

去年4月，西庄村卫生室的老村医退休后，张小毛正式到岗。“我到岗后，第一件事就是随访村民，他们的健康状况，我都记了下来。”张小毛说，去随访时，他会把自己的电话号码留给每一个村民，村民有需要时可以随时联系他。

每天早上8点，张小毛准时把村卫生室的门打开，等候村民就医。“我没有具体下班时间，只要打电话过来，哪怕是深夜，也要上门。”张小毛说。

张小毛从小立志当医生。他出生于西庄村隔壁的一个小山村，高中毕业后，顺利进入湖北科技学院临床医学专业的大学生乡村医生定向培养计划。2021年7月毕业后，张小毛免试获取了乡村医生资格证，成为一名乡村医生。

2021年，湖北省实施“万名大学生乡村医生配备”项目，目前已培养大学生乡村医生9128人，其中订单定向免费培养3196人，共有1996人免试注册乡村医生并上岗。“我们计划到2025年前免费定向培养4490名大学生乡村医生，实现‘一村一名大学生乡村医生’。”湖北省卫生健康委相关负责人介绍。

据介绍，从2020年起，国家卫生健康委在部分省份实施医学专业高校毕业生免试申请乡村医生执业注册政策，至今已累计超过4000名大学生乡村医生进入村卫生室服务。

保障待遇，持续提升业务能力

“目前，我的年收入在6万元左右，自己还挺满意。”张柔刚对记者说，他在村里工作，吃住在镇卫生院。每月只需缴纳一些伙食费，就可以在卫生院吃午餐和晚餐。这样的收入在当地算是不错的，加上自己花销很小，工资基本能存下来。

“我们镇目前招了两名大学生乡村医生，张柔刚是其中之一，表现非常优秀。”亭子坝镇卫生院院长张毅介绍，大学生村医的编制问题还没有解决，但卫生院尽量从生活保障、福利待遇等方面给予倾斜，实际待遇与卫生院正式工作人员没有太大差别。“同工同酬能让大学生乡村医生感到被尊重、被重视，更加安心地扎根农村工作。”

贵州省制定了《贵州省大学生乡村医生专项计划实施方案》，对大学生乡村医生待遇及社会保障进一步完善。例如，将大学生乡村医生作为招聘引进的医疗卫生人才，由乡镇卫生院与大学生乡村医生签订服务协议，明确服务期限，按规定落实相应社会保障待遇，按规定享受基层就业学费补偿国家助学贷款代偿的政策；以县为单位每5年动态调整乡镇卫生院人员编制总量，乡镇卫生院应当拿出一定数量的岗位公开招聘符合条件的优秀大学生乡村医生等。

收入有了保障，业务能力提升也很重要。张小毛到西庄村卫生室工作后，又在黄沙铺镇卫生院接受了8个月的培训。“有专门的老师传帮带，手把手教我问诊、开处方、拿药、查房等。”张小毛说，村医每天面对村民各类健康问题，需要了解各种常见病、多发病，镇卫生院各个科室的医生都会传授相关临床知识。如今，工作一年多的张小毛已经能在村里独当一面，对各类慢病管理也非常熟悉。

在黄沙铺镇，像张小毛这样的大学生乡村医生有15名，统一由镇卫生院聘用，签订聘任合同，统一管理。

“镇卫生院一方面给他们上了医疗责任险和养老保险，另一方面实行每季度一次考核制度，根据卫生室服务质量、群众满意度等情况，结合考核得分发放经费。在待遇方面，确保大学生乡村医生人均收入不低于卫生院临聘人员的收入水平。”黄沙铺镇卫生院院长刘时强说。

“我们正通过成人高等教育、全日制脱产学习等方式，提升在岗大学生乡村医生的学历水平，让大学生乡村医生获得的本专科毕业证书可作为今后晋级、晋职以及医疗卫生单位入编考试或参加医师资格考试的依据。”湖北省卫生健康委相关负责人说。

留住人才，促进乡村医疗卫生体系健康发展

在记者采访中，一些大学生乡村医生表示，一方面希望各方面待遇能够予以保障，从而增加工作信心；另一方面，也希望在职业生涯中，能有更多的学习和培训机会，获得新的医疗知识和技能，提升自身医疗卫生服务能力。

“当前，我国乡村医生存在数量减少、学历不高、老龄化严重、职业化水平不高等问题。推行大学生乡村医生专项计划，能够补充和优化乡村医生队伍，提升乡村医疗卫生服务水平，促进乡村医疗卫生体系健康发展，更好守护农民健康。”国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员秦江梅说，改善大学生乡村医生的待遇，消除后顾之忧，有利于让他们安心扎根农村。

王蕾介绍，贵州省部分地区已在探索村医入编，在一些县，由县级统筹，每年拿出部分事业编制招聘具有一定资质的人员，纳入编制内管理，由乡镇卫生院派往村卫生室工作。目前已有250余名具有编制的大学生乡村医生入职村卫生室。

“医师是一个需要终身学习的职业。”秦江梅建议，卫生健康部门应加大大学生乡村医生的继续医学教育资源供给，通过培训、进修等方式不断提高乡村医生医学综合能力和实践技能，为其考取执业（助理）医师资格创造条件；教育部门应统筹各级医学院校教育资源，为大学生乡村医生提供学历提升教育机会。

畅通大学生乡村医生职业上升通道，是留住人才的关键。今年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》提出，加强县域医疗卫生人才一体化配置和管理，有条件的地方可对招聘引进的医疗卫生人才实行“县管乡用、乡聘村用”，建立健全人才双向流动机制。“在自愿的前提下，完成服务年限的大学生乡村医生且表现优秀的，可以调到乡镇卫生院工作。”秦江梅说。

湖北省积极引导乡镇卫生院与大学生乡村医生签订聘用合同，对服务期满且获得乡镇卫生院编制的村医，由乡镇卫生院统筹安排至院内工作，并支持符合条件的村医参与公共卫生委员会工作。目前，湖北省共有7903名乡村医生任村委会公共卫生委员会副主任，积极承担公共管理职能。

《 人民日报 》（ 2023年08月25日 19 版）