直播预告：类风湿关节炎的管理

类风湿关节炎是一种全身的自身免疫性疾病，虽然绝大多数病友会表现出的是关节的肿痛，但实际上会在绝大多数病友的身体里检测出跟免疫功能紊乱相关的自身抗体。类风湿关节炎已经从过去大家眼里的罕见病，成为一种名副其实的常见多发病。

8月25日10:00，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任、北京协和医院风湿免疫科主任医师曾小峰，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任、北京协和医院风湿免疫科主任李梦涛，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心、北京协和医院风湿免疫科副主任王迁，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、北京协和医院风湿免疫科主任医师田新平将做客直播间，就“类风湿关节的诊断与治疗、以及患者的自我管理”进行交流分享。

嘉宾简介

曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任医师，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任，北京协和医学院长聘教授、博士生/博士后导师，北京市政协委员、国务院特殊津贴获得者，“十三五”国家重点研发计划项目首席科学家，中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）和国家风湿病数据中心（CRDC）负责人。

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任，教授、博士生/博士后导师、协和学者特聘教授，中国医师协会风湿免疫科医师分会副会长兼肺血管/间质病学组组长，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）、国家风湿病数据中心（CRDC）、中国风湿免疫病医联体联盟（CRCA）秘书长，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心（NCRC-DID）办公室主任。

王迁，北京协和医院风湿免疫科副主任，中华医学会风湿病学分会青年委员会副主任委员，中国医师学会风湿免疫科医师分会常委兼副总干事，风湿病肺血管暨间质病学组委员，工作秘书，北京风湿病学会常委及秘书长，海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫病学专委会慢病管理学组/感染学组副组长。长期关注风湿性疾病患者合并肺部并发症的临床和基础研究。

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、中华医师协会常委兼总干事、中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员、北京医学会内科学分会委员。

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