警惕！这些地震逃生误区要避开

中国地震台网正式测定：8月23日18时19分在辽宁大连市普兰店区（北纬39.42度，东经122.20度）发生4.6级地震，震源深度8千米。应急总医院急诊科护士长、中国救援队医疗队员陈丽娟在接受人民网记者采访时提示，地震发生后要正确逃生，以下误区要避开。

误区一：发生地震马上往户外逃

发生地震时，很多人首先想到的是赶快逃到户外去。其实地震是有规律的，一次震动袭来，先是纵波上下动、后是横波左右晃，短的一二十秒，长的持续一两分钟，之后便会有短暂的平静期。震时就近躲避，震后迅速撤离到安全地方，是应急避震较好的方法。地震发生时，如果是楼房二层或以上，且室内避震条件和建筑质量较好，首先要选择室内避震，应优先选择立即躲避在室内的卫生间、储藏室、浴室等开间小、有承重墙或支撑物的地方，或者是坚固的桌子、床、茶几、沙发等家具旁。

误区二：躲入大型家具内

很多人认为一些“大块头”的家具能给人安全感，但真要到了地震的时候，你可千万要离它们远一点。地震时千万不能躲到大衣柜里或者其他大型家具内。大型家具虽然结实，但是重心高容易倾斜，而且人在柜子里会视野受阻，四肢受到束缚，不仅可能会错过逃生机会，还不利于被救。

误区三：趴在地上或躺着以节省体力，等待救援

地震发生时躺卧或趴着的姿势都是很危险的，因为这时身体的平面面积会加大，被废墟等物体击中的几率比站着时要大，而且躺卧也不利于身体灵活活动。应该采取手抱头蹲下，降低身体重心；低头，用衣服、枕头等护住头颈，不要压住口鼻；或抓住身边牢固的物体，防止摔倒或身体移位。

误区四：不走楼梯乘电梯

部分住在高楼层的居民可能认为，在遇到地震时乘电梯下楼会比较快。其实，发生较大地震时可能会导致电梯故障，或者因停电导致电梯停运，乘坐电梯逃生很可能被困在电梯里面。因此，地震发生时在高楼中，千万不能使用电梯。如果刚好在搭乘电梯时遇到地震，一定要将操作盘上各楼层的按钮全部按下，一旦停下，迅速离开电梯，找安全位置避难。

误区五：逃生过程乱喊叫

逃生过程中如果大喊大叫，会使自己和他人惊慌失措，耽误逃生的时间，或做出错误的判断。而且大喊大叫会吸入大量烟尘，易造成窒息增加不必要的伤亡，尤其当人受伤时，喊叫会消耗体力。恰当的方法是通过敲打能发出响声的物品求救，冷静等待救援，不要放弃希望。

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