地震发生时如何自救？这些知识请收藏并转发

据中国地震台网正式测定，8月6日2时33分在山东省德州市平原县（北纬37.16度，东经116.34度）发生5.5级地震，震源深度10公里。当地震发生时，你知道该如何进行自救吗？

应急总医院肿瘤内科及呼吸危重症医学科副主任医师、中国救援队医疗队员马洪明在接受人民网记者采访时介绍，一旦发生破坏性地震，留给每个人的时间只有大约12秒，这12秒被称为黄金自救12秒。震时就近躲避，震后迅速撤离到安全地方，是应急避震较好的方法。

马洪明表示，地震发生时，如果所处的是平房或楼房一层，且室外比较开阔，可以力争迅速跑出室外避震；如果是楼房二层或以上，且室内避震条件和建筑质量较好，首先要选择室内避震，因为地震时震动时间短、强度大，人往往无法自主站立，很难迅速从楼内跑到室外，应优先选择立即躲避在室内的卫生间、储藏室、浴室等开间小、有承重墙或支撑物的地方，或者是坚固的桌子、床、茶几、沙发等家具旁，这些地方在房屋垮塌时容易形成三角空间。这时要迅速伏地趴下，尽量蜷曲身体，降低身体重心；低头，用衣服、枕头等护住头颈，不要压住口鼻；或抓住身边牢固的物体，防止摔倒或身体移位。

住平房的居民，如地震发生时在室内，应立即躲到墙根下、桌子及床下。要尽量利用身边物品，如棉被、枕头等保护住头部。因为平房内空间狭窄，屋内东西多且放置多于高处，地震时很容易造成坠落伤害。若正处在门边、窗边，且窗外无其他危险建筑，可立即逃到院子中间空地上。平房区电线零落，地震时火灾发生率特别高，尤其要注意防范。千万不要躲在房梁下、窗户边。切忌逃出后又返回取财物。

地震发生时在高楼中，千万不能使用电梯。一旦断电，上不来下不去就卡在里面出不来了。万一在搭乘电梯时遇到地震，可将操作盘上各楼层的按钮全部按下，一旦停下，迅速离开电梯，确认安全后避难。

地震发生时在公共场所，千万不要慌乱涌向出口，避开人流的拥挤，避免被挤到墙或栅栏处。与其乱冲乱撞，不如就地蹲下或趴在排椅下，避开吊灯、电扇等悬挂物，保护好头部。在商场、书店、展览馆、地铁等处应选择结实的柜台或柱子边以及内墙角等处就地蹲下。远离玻璃橱窗、门窗或玻璃柜台。避开高大不稳或摆放重物、易碎品的货架。避开广告牌、吊灯等悬挂物。

正在学校上课时，如果发生地震，要在教师指挥下迅速抱头，躲在各自的课桌下。震后要按照平时的逃生训练，在老师安排下有序向教室外面转移。撤离过程中，在楼梯转角处最容易发生踩踏事件，要有序通过。在操场或室外时，可原地不动蹲下，双手保护头部，注意避开高大建筑物或危险物。

地震发生时在车内，如果是驾驶员，应驾车远离立交桥、高架桥、高楼到开阔地，停车注意保持车距。如果是乘客，应抓牢扶手避免摔倒，降低重心，躲在座位附近，不要跳车，等地震停止后再下车。

室外避震要注意保护头部，选择开阔的地方，不要乱跑；远离易坍塌、倾倒的危险物，如烟囱、水塔、高大树木，特别是有玻璃幕墙的建筑物；躲开高压线杆、路灯、广告牌、围墙等危险物。

“地震后如果被埋压在废墟下，一定不要惊慌，树立生存信心，千方百计保护自己。”马洪明提示，不要盲目大声呼救，可用砖头或硬物敲打墙壁、铁管等，向外界传递消息；尽量活动手脚，挪开头部、胸部的杂物，清理脸上灰土，保持呼吸畅通；扩大活动空间，避开不结实的倒塌物，用砖块、木棍等物支撑断壁残垣；寻找和开辟逃生通道，设法逃离险境；如果受伤及时包扎，尽力收集水和食物，保持能量摄入，耐心等待救援。