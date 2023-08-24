还在熬夜玩手机？这些行为都会亏损气血

最近，关于养生补气血的话题屡次登上热搜，引发网友讨论。那么，什么是气血？气血对人体有何影响？在本期《1分钟养生课》上，广州中医药大学第一附属医院妇科副主任中医师曹蕾对记者表示，气与血是构成人体和维持人体生命活动的基本物质，中医认为，“气血盈，则百病而不生，气血亏虚，百病皆生”。

制图：任丹妮（实习生）

“气有推动、温煦、防御、固摄的作用，能维持脏腑的功能活动，抵御外邪；血主要起到濡养作用，濡养人体的脏腑、肌肤、毛发等等。”曹蕾说。

结合门诊情况，曹蕾分析，生活不规律、思虑过多、营养不良（比如挑食或极端减肥，或长期慢性病的消耗）都容易耗伤气血，尤其是长期熬夜、长时间使用手机这两种行为，同样会暗耗精血，引起气血不足。

那么，在日常生活中，出现哪些情况提示气血不足？曹蕾举例，乏力、疲倦、面色苍白或者萎黄、头发枯槁、脱发、指甲脆薄、胃口不好、失眠等，都是气血不足的表现。“气血不足可以是全身的，也可以体现在某一个脏腑功能上。比如有些女性月经过少，或闭经，都有可能是气血不足导致的。”

曹蕾提示，气血不足和气血失调可能都有疲倦的表现，需要进一步分辨。简单来说，可以结合舌象进行判断。如果舌质淡、舌苔薄白，唇色较淡，那么可能就是气血不足。但如果舌苔厚腻，或是舌质、唇色紫黯，则考虑有痰湿或者血瘀，影响了气血运行，就不是单纯补气血可以解决的，而是通过要祛除痰湿、瘀血这些病邪因素让气血运行顺畅起来，也就是要调气血。

入秋后，如何更好地养生补气血？曹蕾建议，用百合、麦冬、沙参、玉竹等益气润燥的中药材煲汤或煮水喝，口感较好，也不会太影响膳食的味道。如果受寒受凉，则可以煮姜枣茶，用生姜、红枣加红糖或冰糖煮茶饮驱寒，姜有温中散寒作用，红枣本身也有补益气血的作用。需要注意的是，阴虚内热或痰湿、湿热较重的人群不适合。